Чому в дощ погано очищається лобове скло машини: виявляємо причини

Неефективна робота цілком справних двірників не просто дратує автомобіліста – вона загрожує аварією, адже видимість порушується і водій може не помітити попереду щось важливе. Особливо небажана така ситуація в осінню пору, коли огляд погіршують ще й інші погодні чинники. Яка може бути причина?

Випадок нечастий, але попри те не менш прикрий: двірники нові, повідці жваво рухають їх вліво-вправо, омивач в порядку – але скло очищується геть погано. Щітки сумлінно зганяють воду зі скла, але на ньому все одно залишається тонкий шар вологи і окремі краплини, що заважає нормально бачити дорогу. Чому таке буває, насправді не важко пояснити.

Що заважає склоочищувачу

Ситуацію, коли нові і цілком справні двірники залишають на склі найтонший шар води, важко пояснити тільки на перший погляд. Насправді відповідь відома – щіткам заважає непомітний жирний наліт, який осідає на склі протягом сухого періоду з різних причин. Цей наліт буває настільки стійким, що з ним не може впоратись ані ні рідина омивача, ані нові гумові леза двірників. Останні розмазують воду по масному склу, перетворюючи її на завісу з дрібних крапель перед очима водія.

В принципі, якщо дощ тривалий і дорога далека, та ще й рідина омивача має потужні миючі властивості, щітки можуть впоратись з таким незвичним забрудненням самостійно. Але в більшості випадків склоочисникам потрібна допомога.

Як очистити лобове скло

Придивіться під час дощу до вашого проблемного лобового скла: якщо вам справді заважають саме мікрокраплини розмазаної води, марно покладатись на рідину-омивайку, яка часто не має достатньо потужних розчинних властивостей. Відтак, жирне забруднення з лобового скла доведеться прибирати особливими засобами.

Потрібно елементарно помити скло будь-яким побутовим очисником скла. При тому важливо обов'язково використовувати чисту тканинну серветку, якою раніше не витирали мастило або брудні руки. Альтернатива віхтя – одноразові серветки або паперові рушники.

Доречним буде згадати дідівський засіб, який використовували старі шофери в пору, коли про очисники скла та подібні миючі засоби нічого не знали. Наші давні колеги брали тютюн із цигарок і натирали ним лобове скло для знежирення. Ніщо не заважає вам спробувати цю технологію і сьогодні, принаймні, у якості крайнього випадку, коли сучасної хімії не буде під рукою.

Підкажемо, що знежирювати лобове скло слід не тільки із зовнішнього боку, а й із салону. Зсередини різного роду забруднення і волога не розмазуються двірниками, однак має місце інше ускладнення: волога з салонного повітря осідає насамперед на забрудненому склі. Тобто брудні вікна швидше і рясніше пітніють. А витирання запітнілого брудного скла зсередини дає той самий ефект, що й робота двірників ззовні: волога, що залишилася на вікнах зсередини, розмазується і заважає водієві бачити навколишню обстановку.

Коротко

Щоб не накопичувати на вікнах свого авто стійких і незрозумілих забруднень, треба завести за правило час від часу ретельно очищати їх спеціальними засобами з обох боків – не чекаючи, наприклад, мийки всього кузова. Для цього достатньо завжди мати у багажнику флакон побутового очисника для скла з нашатирним спиртом і велику чисту серветку. Другий варіант – послуги хлопців-заправників на АЗС, які пропонують помити скло великою щіткою. Якщо в їхньому відрі присутній більш-менш потужний миючий засіб, ви також отримаєте бажаний ефект.