Почему в дождь плохо очищается лобовое стекло машины: выявляем причины

Неэффективная работа вполне исправных дворников не просто раздражает автомобилиста – она угрожает аварией, ведь видимость нарушается и водитель может не заметить впереди что-нибудь важное. Особенно нежелательна такая ситуация в осеннее время, когда осмотр усугубляют еще и другие погодные факторы. Какая может быть причина?

Случай нечастый, но при этом не менее досадный: дворники новые, поводки живо двигают их влево-вправо, омыватель в порядке – но стекло очищается плохо. Щетки добросовестно сгоняют воду со стекла, но на нем все равно остается тонкий слой влаги и отдельные капли, что мешает нормально видеть дорогу. Почему такое бывает, действительно не трудно объяснить.

Что мешает стеклоочистителю

Ситуацию, когда новые и вполне исправные дворники оставляют на стекле тончайший слой воды, трудно объяснить только на первый взгляд. На самом деле ответ известен – щеткам мешает незаметный жирный налет, оседающий на стекле в течение сухого периода по разным причинам. Этот налет бывает настолько устойчивым, что с ним не справится ни жидкость омывателя, ни новые резиновые лезвия дворников. Последние размазывают воду по масляному стеклу, превращая ее в занавес из мелких капель перед глазами водителя.

В принципе, если дождь длительный и дорогостоящий далекий, да еще и жидкость омывателя обладает мощными моющими свойствами, щетки могут справиться с таким необычным загрязнением самостоятельно. Но в большинстве случаев стеклоочистителям нужна помощь.

Как очистить лобовое стекло

Присмотритесь во время дождя к вашему проблемному лобовому стеклу: если вам действительно мешают именно микрокапли размазанной воды, бесполезно полагаться на жидкость-омывайку, которая часто не имеет достаточно мощных растворимых свойств. Следовательно, жирное загрязнение из лобового стекла придется убирать особыми средствами.

Нужно просто помыть стекло хоть каким бытовым очистителем стекла. При этом важно обязательно использовать чистую тканевую салфетку, которой раньше не вытирали смазку или грязные руки. Альтернатива меха – одноразовые салфетки или бумажные полотенца.

Уместно будет вспомнить дедовское средство, которое использовали старые шоферы в пору, когда об очистителях стекла и подобных моющих средствах ничего не знали. Наши давние коллеги брали табак из сигарет и натирали им лобовое стекло для обезжиривания. Ничто не мешает вам попробовать эту технологию и сегодня, по крайней мере в качестве крайнего случая, когда современной химии не будет под рукой.

Подскажем, что обезжиривать лобовое стекло следует не только с наружной стороны, но и из салона. Изнутри разного рода загрязнение и влага не размазываются дворниками, однако имеет место другое осложнение: влага из салонного воздуха оседает прежде всего на загрязненном стекле. То есть грязные окна быстрее и обильнее потеют. А вытирание запотевшего грязного стекла изнутри дает тот же эффект, что и работа дворников извне: оставшаяся на окнах изнутри влага размазывается и мешает водителю видеть окружающую обстановку.

Кратко

Чтобы не накапливать на окнах своего авто стойких и непонятных загрязнений, нужно завести за правило время от времени тщательно очищать их специальными средствами с обеих сторон – не дожидаясь, например, мойки всего кузова. Для этого достаточно всегда иметь в багажнике флакон бытового очистителя для стекла с нашатырным спиртом и большую чистую салфетку. Второй вариант – услуги ребят-заправщиков на АЗС, предлагающих помыть стекло большой щеткой. Если в их ведре присутствует более или менее мощное моющее средство, вы получите желаемый эффект.