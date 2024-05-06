Чому Чехія дружила з РФ під час президентства Земана: пояснення глави МЗС

ЯК зауважив Ліпавський, скоріш за все тривалий час Чехія вважалася дружньою до Москви країною з проросійськими настроями через "симпатію до російських фільмів та літератури".

"Можливо, цьому сприяв той факт, що раніше у нас був президент, який захоплювався диктаторами, але ці часи давно минули. Чехи мають безпосередній досвід російських танків на наших вулицях, і навряд чи хтось симпатизує російським воєнним злочинам в Україні, які ми вважаємо злочинами і проти нас", - додав він.

Так, до березня 2023 року посаду президента Чехії обіймав Мілош Земан, який мав теплі стосунки з РФ та неодноразово відзначався антиукраїнськими заявами після початку російської агресії щодо України у 2014 році.

Зокрема, він називав війну на Донбасі "громадянською", закликав скасувати санкції проти РФ та пропонував "заплатити" Україні за Крим і Донбас нафтою та газом.