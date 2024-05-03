Чехія хоче обмежень на пересування дипломатів РФ країнами Євросоюзу, - Spiegel

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

За інформацією видання, в середині квітня Чехія розповсюдила серед країн ЄС документ, в якому наголошується, що шпигунство, пропаганда, а також матеріально-технічне забезпечення терактів є основними завданнями багатьох російських дипломатів у ЄС.

Згідно з документом, планів запроваджувати повну заборону на пересування російських дипломатів Шенгенською зоною немає. Але Чехія хоче, щоб дипломатів РФ змусили в аеропортах пред'являти не лише документ, що засвідчує особу, а й дозвіл на в'їзд.

Прага також допускає, що Росія може ввести заходи у відповідь проти дипломатів країн Євросоюзу, що стало б "актом відплати" і порушило б міжнародне право.

"Свобода пересування російських шпигунів Шенгенською зоною не є дипломатичним привілеєм", - сказано в документі.

При цьому там уточнюється, що ризики від можливих заходів Москви набагато менші, ніж збитки від діяльності російських дипломатів.