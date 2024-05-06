Почему Чехия дружила с РФ во время президентства Земана: объяснение главы МИД

Чехия имела дружеские связи с РФ из-за предыдущего пророссийского президента Милоша Земана и распространения в стране русской культуры.
Об этом рассказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в материале РБК-Украина "От Земана до Павела. Как Чехия стала одним из самых ярых союзников Украины в Европе".
Как отметил Липавский, скорее всего долгое время Чехия считалась дружественной к Москве страной с пророссийскими настроениями из-за "симпатии к российским фильмам и литературе".
"Возможно, этому способствовал тот факт, что раньше у нас был увлекавшийся диктаторами президент, но эти времена давно прошли. Чехи имеют непосредственный опыт российских танков на наших улицах, и вряд ли кто-то сочувствует российским военным преступлениям в Украине, которые мы считаем преступлениями и против нас", - добавил он.
Так, до марта 2023 года пост президента Чехии занимал Милош Земан, имевший теплые отношения с РФ и неоднократно отмечавшийся антиукраинскими заявлениями после начала российской агрессии относительно Украины в 2014 году.
В частности, он называл войну на Донбассе "гражданской", призвал отменить санкции против РФ и предлагал "заплатить" Украине за Крым и Донбасс нефтью и газом.
Напомним, что Чехия еще с прошлого года пытается ввести ограничения на передвижение российских дипломатов на уровне Европейского союза.
Недавно страна инициировала планы по запрету российским дипломатам свободно передвигаться по странам Европейского союза.
Перед этим Прага хотела, чтобы дипломатам РФ выдавали визы и вид на жительство, которые дают возможность путешествовать только по территории страны пребывания.
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