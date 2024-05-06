Почему Чехия дружила с РФ во время президентства Земана: объяснение главы МИД

Как отметил Липавский, скорее всего долгое время Чехия считалась дружественной к Москве страной с пророссийскими настроениями из-за "симпатии к российским фильмам и литературе".

"Возможно, этому способствовал тот факт, что раньше у нас был увлекавшийся диктаторами президент, но эти времена давно прошли. Чехи имеют непосредственный опыт российских танков на наших улицах, и вряд ли кто-то сочувствует российским военным преступлениям в Украине, которые мы считаем преступлениями и против нас", - добавил он.

Так, до марта 2023 года пост президента Чехии занимал Милош Земан, имевший теплые отношения с РФ и неоднократно отмечавшийся антиукраинскими заявлениями после начала российской агрессии относительно Украины в 2014 году.

В частности, он называл войну на Донбассе "гражданской", призвал отменить санкции против РФ и предлагал "заплатить" Украине за Крым и Донбасс нефтью и газом.