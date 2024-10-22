Чому весь час спускають шини на авто: основні причини

Дрібниця, але клопоту додає чималого – шина, яку доводиться підкачувати то щотижня, то раз на місяць. Чому таке буває і чому не завжди допомагає візит на шиномонтаж?
Про те, що робити з шинами, які часто потребують підкачування, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild, Rosava та Nokian Tyres.
Не секрет, що колеса – найменш надійна частина автомобіля, тому і рекомендується контролювати тиск у шинах регулярно, тому і автовиробники устатковують нові моделі різного роду системами контролю тиску в колесах. Але шини про те не знають, і час від часу влаштовують сюрпризи своїм власникам. Коли пробоїна відверта, варіантів немає – треба їхати на шиномонтаж.
Проте буває, що одна або кілька шин поводяться незрозуміло: то спускають до нуля за добу, то "ходять" як має бути тиждень-два. Чому таке буває?
Доречним буде нагадати, чому важливо дотримуватись тиску, вказаного виробником у книжці-мануалі та на наклейці в дверному прорізі. Небажаним є відступ від норми як вниз, так і вгору шкали. Перш за все, саме за штатних показників тиску будуть забезпечені всі заявлені виробником ходові характеристики автомобіля – динаміка, керованість, економічність. По-друге, тільки при правильно накачаних колесах будуть штатно працювати електронні системи активної безпеки. І нарешті, занизький тиск – це конкретні збитки для власника. Тому що через їзду у приспущеному стані шина перегрівається, її каркас втрачає геометрію, і зовні ціле колесо поводиться як криве – тобто його доведеться просто викинути. А у шини з надто високим тиском швидко зношується протектор.
Якщо ви експлуатуєте машину на дорогих шинах високого класу, варто слідкувати за їхнім станом. А саме – за тиском, дрібними пошкодженнями і характером зношення протектора. Це допоможе продовжити ресурс покришок, а ще – отримувати від автомобіля максимум того, що заклав у його можливості автовиробник.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як обрати шиномонтаж для cезонного перевзування автомобіля.