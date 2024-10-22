Чому весь час спускають шини на авто: основні причини

Не секрет, що колеса – найменш надійна частина автомобіля, тому і рекомендується контролювати тиск у шинах регулярно, тому і автовиробники устатковують нові моделі різного роду системами контролю тиску в колесах. Але шини про те не знають, і час від часу влаштовують сюрпризи своїм власникам. Коли пробоїна відверта, варіантів немає – треба їхати на шиномонтаж.

Проте буває, що одна або кілька шин поводяться незрозуміло: то спускають до нуля за добу, то "ходять" як має бути тиждень-два. Чому таке буває?

Схований цвях . Найчастіше винен сторонній предмет, цвях, шуруп або уламок сталевого дроту, що проколов протектор і застрягнув у ньому. Буває, що шляпка цвяха встигає стертись об асфальт швидше, ніж він починає випускати повітря через отвір-пробоїну – яку сам і закриває. Так цвях стає невидимим, а прохід повітрю він відкриває тільки при русі, коли шина працює, або коли цвях опиняється в місці зминання нижньої частини шини на стоянці. Для визначення несправності колесо потрібно зняти та максимально уважно оглянути. Найбільш рішучі шиномонтажники не лінуються для діагностики розбортувати колесо і шукати цвяха чи інше "інородне тіло" з внутрішньої сторони шини.

. Найчастіше винен сторонній предмет, цвях, шуруп або уламок сталевого дроту, що проколов протектор і застрягнув у ньому. Буває, що шляпка цвяха встигає стертись об асфальт швидше, ніж він починає випускати повітря через отвір-пробоїну – яку сам і закриває. Так цвях стає невидимим, а прохід повітрю він відкриває тільки при русі, коли шина працює, або коли цвях опиняється в місці зминання нижньої частини шини на стоянці. Для визначення несправності колесо потрібно зняти та максимально уважно оглянути. Найбільш рішучі шиномонтажники не лінуються для діагностики розбортувати колесо і шукати цвяха чи інше "інородне тіло" з внутрішньої сторони шини. Пошкодження вентиля . Підступний дефект – тріщина у гумовому вентилі шини у місці його виходу з диска. Конструкція вентиля безкамерної шини вдало маскує тріщину своїм конусом-розширенням, так що виявити пошкодження можна тільки при ретельному огляді, нахиляючи вентиль в різні боки. Підступну гумку доведеться заміняти.

. Підступний дефект – тріщина у гумовому вентилі шини у місці його виходу з диска. Конструкція вентиля безкамерної шини вдало маскує тріщину своїм конусом-розширенням, так що виявити пошкодження можна тільки при ретельному огляді, нахиляючи вентиль в різні боки. Підступну гумку доведеться заміняти. Пошкодження диска. Досить поширена для вітчизняних шляхів причина загадкової втрати тиску – зім'ята в одному місці закраїна диска, там, де на нього сідає шина. У цій точці може виходити повітря, причому інтенсивність втрати тиску залежить від місця, яке займає вм'ятина на запаркованому автомобілі. Найбільша втрата тоді, коли вм'ятина буде розташована внизу колеса, там де воно спирається на землю. У великих шиномонтажних майстернях є верстати для прокатування пом’ятих дисків, у тому числі легкосплавних.

Досить поширена для вітчизняних шляхів причина загадкової втрати тиску – зім'ята в одному місці закраїна диска, там, де на нього сідає шина. У цій точці може виходити повітря, причому інтенсивність втрати тиску залежить від місця, яке займає вм'ятина на запаркованому автомобілі. Найбільша втрата тоді, коли вм'ятина буде розташована внизу колеса, там де воно спирається на землю. У великих шиномонтажних майстернях є верстати для прокатування пом’ятих дисків, у тому числі легкосплавних. Іржа на диску. Абсолютна більшість шин в наш час – безкамерні, і для них принципово важлива герметичність у місці посадки покришки на диск. При тому що в цій зоні, куди потрапляє вода і де вона не завжди швидко висихає, часто розвивається корозія. Через що в цьому місці трапляється витік повітря – найчастіше незначний та нестабільний. Таку втрату тиску важко діагностувати навіть в умовах СТО, бо вона часто залежить від температури повітря та умов роботи шини. Коли врешті решт проблемне місце вдасться вирахувати, проблему можна буде вирішити зачищенням іржі. Після чого "хворе" місце бажано буде загрунтувати і пофарбувати. Як альтернативний експрес-варіант в таке колесо можна вставити камеру, хоча цей спосіб для сучасних машин не бажаний.

Чому важливий точний тиск у шинах

Доречним буде нагадати, чому важливо дотримуватись тиску, вказаного виробником у книжці-мануалі та на наклейці в дверному прорізі. Небажаним є відступ від норми як вниз, так і вгору шкали. Перш за все, саме за штатних показників тиску будуть забезпечені всі заявлені виробником ходові характеристики автомобіля – динаміка, керованість, економічність. По-друге, тільки при правильно накачаних колесах будуть штатно працювати електронні системи активної безпеки. І нарешті, занизький тиск – це конкретні збитки для власника. Тому що через їзду у приспущеному стані шина перегрівається, її каркас втрачає геометрію, і зовні ціле колесо поводиться як криве – тобто його доведеться просто викинути. А у шини з надто високим тиском швидко зношується протектор.

Коротко

Якщо ви експлуатуєте машину на дорогих шинах високого класу, варто слідкувати за їхнім станом. А саме – за тиском, дрібними пошкодженнями і характером зношення протектора. Це допоможе продовжити ресурс покришок, а ще – отримувати від автомобіля максимум того, що заклав у його можливості автовиробник.