Почему все время спускают шины на авто: основные причины

Пустяк, но хлопот добавляет немалого – шина, которую приходится подкачивать то каждую неделю, то раз в месяц. Почему это бывает и почему не всегда помогает визит на шиномонтаж?
О том, что делать с шинами, часто нуждающимися в подкачке, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autobild , Rosava и Nokian Tyres.
Не секрет, что колеса – наименее надежная часть автомобиля, поэтому и рекомендуется контролировать давление в шинах регулярно, поэтому и автопроизводители оборудуют новые модели разного рода системами контроля давления в колесах. Но шины о том не знают, и время от времени устраивают сюрпризы своим владельцам. Когда пробоина откровенная, вариантов нет – нужно ехать на шиномонтаж.
Однако бывает, что одна или несколько шин ведут себя непонятно: то спускают к нулю в сутки, то "ходят" как должно быть неделю-две. Почему это бывает?
Уместно будет напомнить, почему важно соблюдать давление, указанное производителем в книжке-мануале и на наклейке в дверном проеме. Нежелательно отступление от нормы как вниз, так и вверх шкалы. Прежде всего, именно при штатных показателях давления будут обеспечены все заявленные производителем ходовые характеристики автомобиля – динамика, управляемость, экономичность. Во-вторых, только при правильно накачанных колесах будут штатно работать электронные системы активной безопасности. И наконец, низкое давление – это конкретный ущерб для владельца. Потому что из-за езды в приспущенном состоянии шина перегревается, ее каркас теряет геометрию, и снаружи целое колесо ведет себя как кривое – то есть его придется просто выбросить. А у шины с очень высоким давлением быстро изнашивается протектор.
Если вы эксплуатируете машину на дорогих шинах высокого класса, следует следить за их состоянием. А именно – по давлению, мелким повреждениям и характеру износа протектора. Это поможет продлить ресурс покрышек, а еще получать от автомобиля максимум того, что заложил в его возможности автопроизводитель.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как выбрать шиномонтаж для сезонного переобувки автомобиля.