Чому був дефіцит електроенергії влітку і чи повториться це восени: пояснення енергетиків

Влітку в Україні спостерігався дефіцит потужності енергосистеми, зокрема і через спекотну погоду.. Проте у вересні та жовтні цього вдасться уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

"Влітку, як ми й попереджали, в нас був дефіцит потужності. Він пов'язаний був з тим, що, по-перше, була досить інтенсивна ремонтна кампанія на електростанціях, які виробляють електрику. По-друге, в останні кілька тижнів літа в нас була досить висока температура, всі включили кондиціонери, споживання зросла. І останні два тижні ми навіть підстраховували генерацію", - пояснив він.

Як зазначив Кудрицький, Україна у пікові години споживання імпортувала електроенергію з сусідніх країн. Тому літній період українці пройшли без відключень світла.

За прогнозом енергетиків, у вересні-жовтні включаться додаткові енергоблоки на атомних електростанціях та теплових станціях. Завдяки цьому вдасться уникнути обмежень та відключень.

"Тому вересень-жовтень поки не буде такого високого споживання у зв'язку з холодами. У нас буде ситуація стабільна. При похолоданні споживання зростатиме і нам потрібно, щоб було достатньо електростанцій у роботі, які покриють оце збільшене споживання", - додав Кудрицький.

За його словами, відновити на 100% всі пошкодження після російських обстрілів неможливо. Тому енергетики "почнуть працювати з трошки з нижчої точки, ніж у жовтні минулого року".

Підготовка до зими

Минулої осені та зими російські загарбники масово обстрілювали Україну. Окупанти використовували ракети різних типів та дрони-камікадзе іранської розробки.

Головною метою загарбників було знеструмити Україну. Через масові пошкодження по всій Україні діяли відключення світла.

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Президент Володимир Зеленський заявляє, що усі відповідні служби уже готуються до зими, а Кабмін та області отримали кінцеві терміни підготовки.

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