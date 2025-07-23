Чому все більше людей перевертають смартфон екраном донизу: 4 переконливі причини

Смартфон став невід'ємною частиною повсякденного життя - він завжди під рукою, навіть під час зустрічей, вечерь і відпочинку. Але все більше людей свідомо кладуть його екраном донизу.
РБК-Україна з посиланням на CNET пояснює, чому все більше людей кладуть телефон екраном донизу.
Смартфон найчастіше опиняється на столі - поруч із чашкою кави або склянкою води. Навіть за водостійкості сучасних пристроїв випадкові бризки можуть пошкодити екран.
Розташовуючи пристрій екраном донизу, можна мінімізувати ризик контакту з рідиною, крихтами або іншими забрудненнями. А чохол із піднятими краями додатково захищає дисплей від подряпин.
Кожне сповіщення вмикає екран, навіть якщо його не читають. Це не тільки відволікає, а й витрачає заряд. Розміщення телефону екраном донизу допомагає уникнути постійної активації дисплея. Особливо це актуально для користувачів, які отримують десятки або сотні повідомлень на день.
Прихований від очей екран - це сигнал: увага спрямована на людину, а не на цифровий світ. Особливо важливо це в кафе, барах та інших темних приміщеннях, де миготливий екран буквально "вирізає" з реальності.
Як зазначає клінічний психолог Headspace Мішель Девіс, зоровий контакт посилює емпатію і синхронізує активність мозку між співрозмовниками. А екран смартфона, навіть мигцем помічений, руйнує цей ефект.
Сучасні смартфони - великі, яскраві та дедалі частіше замінюють книжку, кіно і навіть живе спілкування. Пристрої нав'язують свою присутність - екран "кричить" про себе навіть без звуку. Кладучи смартфон екраном донизу, можна буквально "згорнути" його вплив і повернути собі контроль над увагою.
Навіть у моменти, коли смартфон потрібен під рукою, можна обмежити його вплив. Екран, повернутий донизу, не впадає в око, не відволікає і не провокує "залипнути" у стрічці новин або месенджері. Це не вирішує всіх проблем цифрової залежності, але дає простір для живого спілкування й усвідомленості.
Вас може зацікавити: