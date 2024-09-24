Чи є загроза вторгнення з боку Білорусі до України після чуток про Як-130: оцінка експерта

Білоруський літак Як-130 міг залетіти на територію України. Але загрози того, що Білорусь почне брати участь у бойових діях, немає.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

За словами Храпчинського, можна припустити, що це була помилка білоруського пілота, але варто пам'ятати про спроби Росії використати будь-які інструменти для створення "певних дипломатичних навантажень".

"Тут, безумовно, не тільки помилка, а й спроба перевірити реакцію, чи буде збиття з боку України", - додав експерт з авіації.

Також, як зазначив Храпчинський, з урахуванням отримання Білоруссю китайських ракет може створюватися певна ідея того, що з території РБ "готується напад".

"Але я б зазначив, що не думаю, що Білорусь зараз якось активно включатиметься в бойові дії, і головним чином мета Білорусі - бути потрібною для Росії, але не вступати в бойові дії", - уточнив експерт.