Чи є загроза вторгнення з боку Білорусі до України після чуток про Як-130: оцінка експерта
Білоруський літак Як-130 міг залетіти на територію України. Але загрози того, що Білорусь почне брати участь у бойових діях, немає.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив експерт з авіації Анатолій Храпчинський.
За словами Храпчинського, можна припустити, що це була помилка білоруського пілота, але варто пам'ятати про спроби Росії використати будь-які інструменти для створення "певних дипломатичних навантажень".
"Тут, безумовно, не тільки помилка, а й спроба перевірити реакцію, чи буде збиття з боку України", - додав експерт з авіації.
Також, як зазначив Храпчинський, з урахуванням отримання Білоруссю китайських ракет може створюватися певна ідея того, що з території РБ "готується напад".
"Але я б зазначив, що не думаю, що Білорусь зараз якось активно включатиметься в бойові дії, і головним чином мета Білорусі - бути потрібною для Росії, але не вступати в бойові дії", - уточнив експерт.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні вдень у північних регіонах України оголошували повітряну тривогу, оскільки кордон із Білоруссю "перетнула повітряна ціль".
У мережі одразу з'явилася інформація, що цією "повітряною ціллю" був навчально-бойовий літак Білорусі Як-130. Офіційні джерела такі чутки поки що не підтверджують.
При цьому у Повітряних силах написали, що факту порушення повітряного простору України з території Білорусі встановити не вдалося. Причиною могло бути застосування радіолокаційної перешкоди.
Більш детально про те, чому Білорусь могла піти на таку провокацію, - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.