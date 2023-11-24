Чому так багато повідомлень про запуск РФ малої кількості "Шахедів": пояснення Ігната

"Летить "Шахед" з одної в області в іншу. Фактично на межі областей українських вони летять, намагаючись обходити вогневі позиції наших мобільних вогневих груп, якщо у ворога є така інформація, чи позицій зенітних ракетних комплексів", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що якщо навіть один маркер на радарі видно, то це може бути не один "Шахед", а група.

"Тобто летять кучно. Таким чином, знати чи один він, два або чотири немає можливості. Тому ми завжди повідомляємо, що летить група, але це може бути й поодинокий "Шахед", - пояснив речник.

Нічна атака РФ 24 листопада

Російські загарбники в ніч на 24 листопада вчергове намагалися атакувати Україну. Росіяни випустили три дрони-камікадзе типу "Шахед". Усі БПЛА були знищені Повітряними силами.

Військові зазначають, що сьогодні вночі противник атакував трьома ударними безпілотниками з південно-східного напрямку. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі дрони.

РФ готується до атак

ГУР підтверджує, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими. Президент України Володимир Зеленський вважає, що зима буде важкою, але Україна краще підготовлена, ніж минулого року.

При цьому енергетики, військові та влада попереджають, що росіяни можуть готувати масовані атаки. Деякі об'єкти вже зазнали ударів.