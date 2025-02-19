Чому ваш автомобіль може почати іржавіти: основні фактори та способи захисту

Коли б не корозія, наші автомобілі служили б у рази довше. Між тим, вчасно помічені вогнища іржі відносно просто прибрати, врятувавши в такий спосіб кузов – і всю машину – від передчасного списання у брухт. Як не пропустити початок руйнівних процесів?

Термін служби автомобіля залежить в першу чергу від довговічності його кузова, який рано чи пізно буде з’їдений іржею. При тому наскільки рано це станеться, залежить від антикорозійного захисту, який забезпечив машині завод-виробник, а також – бодай хтось з його власників.

Так само важливо вчасно помітити серйозні проблеми з іржею, щоб негайно вжити заходів і відбутись дешевим ремонтом – або продати машину тому, хто готовий до такого ходу подій. Відкладати ремонт не можна, адже чим далі це робити, тим дорожче він обійдеться. Поговоримо про те, де шукати найбільш небезпечні вогнища корозії на кузові авто та що з ними робити.

Там, де видно

Одне з найнеприємніших з точки зору подальшого ремонту місць – двері. Коли по нижній частині їхнього периметру з’явиться іржа, значить, двері всередині всерйоз пошкоджені. Не всі майстри беруться за таку роботу, адже вона доволі клопітна і нагадує швидше не ремонт, а реставрацію. Тому на машині віком понад 5 років бажано обстежити двері зсередини, не чекаючи, поки вони прогниють до дірок. Сказане стосується і внутрішніх порожнин капоту та кришки багажника, які теж полюбляють ржавіти по краях, де метал накладений у кілька шарів.

Найпростіший випадок корозії – на краях вирізів колісних арок. Якщо вчасно взятись за них, буває можна обійтися без зварювальних робіт, просто зачистивши метал від старої фарби та іржі. Але якщо прогавити цю проблему, ремонт теж не обов’язково буде дуже складним. Іноді буває сенс відновити уражений фрагмент так званими ремвставками, іноді – поміняти усе крило.

Ще одне популярне місце, іржа на якому лякає власника – пороги. Це може бути одним з найпростіших випадків, а може бути сигналом до масштабного ремонту – якщо постраждала не тільки оболонка порогу, а й його внутрішні підсилювачі. Які подовгу гниють всередині аж до повної руйнації, але без зовнішніх ознак.

Найстрашніше – всередині

Автомобіль дуже охоче іржавіє в тих місцях, де немає вентиляції, але де є волога. Таких місць багато, це вже згадані пороги, лонжерони, різного роду силові короби. А також днище кузова, його центральний тунель та зона в ногах водія і переднього пасажира. Там часто є подвійні, коробчастого перетину деталі, волога в яких ніколи не висихає – зокрема через те, що забиті брудом вентиляційні отвори.

Про те, що на підлозі машини під штатним килимом є дірки просто до дороги, водій іноді дізнається … після дощу, коли вода з калюж потрапить в салон. Дещо дуже неприємне (в першу чергу для сімейного бюджету) можна побачити і під капотом: пошкоджені рудою хворобою силові деталі кузова – чашки підвіски, лонжерони, поперечні балки. Додаткова складність у тому, що часто їхній ремонт вимагає демонтажу двигуна, трансмісії та підвіски.

Схожі неприємності можуть чекати і у багажнику, проте там метал прикритий декоративною оббивкою, під яку доведеться в той чи інший спосіб зазирнути.

З-під днища

Автовласник, який при нагоді загляне під днище машини, може побачити не тільки банальні дірки у підлозі, а й вщент з’їдені іржею силові елементи – лонжерони, балки, кронштейни тощо. Для ремонту цих місць доводиться розбирати салон та/або багажник та знімати деякі агрегати. Це не завжди рентабельно, адже вартість всього авто – явно немолодого – може становити суму, близьку до калькуляції зварювальних робіт.

Наголосимо, що проблеми нижніх частин кузову не можна ігнорувати, хоч вони і не помітні ззовні. Загроза у тому, що у тій зоні є чимало силових елементів, які виконують несучу функцію, і коли вони втратять здатність тримати навантаження, може статися аварія.

Коротко

Ремонт кузова для усунення наслідків корозії – один з найскладніших видів робіт. Результат великою мірою залежить від кваліфікації і відповідальності виконавця. Адже крім заміни пошкоджених деталей він має вичищати сліди корозії з сусідніх зон кузова, а це робота доволі специфічна. І ще важливий нюанс: при кузовному ремонті такого типу всі негаразди стануть зрозумілими тільки після "розтину" проблемної зони, коли частину деталей буде демонтовано. А значить, і тривалість робіт, і рахунок за них можуть зненацька збільшитись – і до цього слід бути готовим.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та УкрАвто.