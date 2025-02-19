Почему ваш автомобиль может начать ржаветь: основные факторы и способы защиты

Если бы не коррозия, наши автомобили служили бы в разы дольше. Между тем, вовремя замеченные очаги ржавчины относительно просто убрать, спасая таким образом кузов - и всю машину - от преждевременного списания в металлолом. Как не пропустить начало разрушительных процессов?

Срок службы автомобиля зависит в первую очередь от долговечности его кузова, который рано или поздно будет съеден ржавчиной. При том насколько рано это произойдет, зависит от антикоррозионной защиты, которую обеспечил машине завод-изготовитель, а также - хоть кто-то из его владельцев.

Так же важно вовремя заметить серьезные проблемы с ржавчиной, чтобы немедленно принять меры и отделаться дешевым ремонтом - или продать машину тому, кто готов к такому ходу событий. Откладывать ремонт нельзя, ведь чем дальше это делать, тем дороже он обойдется. Поговорим о том, где искать наиболее опасные очаги коррозии на кузове авто и что с ними делать.

Там, где видно

Одно из самых неприятных с точки зрения дальнейшего ремонта мест - двери. Когда по нижней части ее периметра появится ржавчина, значит, дверь внутри всерьез повреждена. Не все мастера берутся за такую работу, ведь она довольно хлопотная и напоминает скорее не ремонт, а реставрацию. Поэтому на машине возрастом более 5 лет желательно обследовать двери изнутри, не дожидаясь, пока они прогниют до дыр. Сказанное касается и внутренних полостей капота и крышки багажника, которые тоже любят ржаветь по краям, где металл наложен в несколько слоев.

Самый простой случай коррозии - на краях вырезовов колесных арок. Если вовремя взяться за них, бывает можно обойтись без сварочных работ, просто зачистив металл от старой краски и ржавчины. Но если упустить эту проблему, ремонт тоже не обязательно будет очень сложным. Иногда бывает смысл восстановить пораженный фрагмент так называемыми ремвставками, иногда - поменять все крыло.

Еще одно популярное место, ржавчина на котором пугает владельца - пороги. Это может быть одним из самых простых случаев, а может быть сигналом к масштабному ремонту - если пострадала не только оболочка порога, но и его внутренние усилители. Которые подолгу гниют внутри вплоть до полного разрушения, но без внешних признаков.

Самое страшное - внутри

Автомобиль очень охотно ржавеет в тех местах, где нет вентиляции, но где есть влага. Таких мест много, это уже упомянутые пороги, лонжероны, разного рода силовые короба. А также днище кузова, его центральный тоннель и зона в ногах водителя и переднего пассажира. Там часто есть двойные, коробчатого сечения детали, влага в которых никогда не высыхает - в частности из-за того, что забиты грязью вентиляционные отверстия.

О том, что на полу машины под штатным ковром есть дырки прямо к дороге, водитель иногда узнает... после дождя, когда вода из луж попадет в салон. Кое-что очень неприятное (в первую очередь для семейного бюджета) можно увидеть и под капотом: поврежденные рыжей болезнью силовые детали кузова - чашки подвески, лонжероны, поперечные балки. Дополнительная сложность в том, что часто их ремонт требует демонтажа двигателя, трансмиссии и подвески.

Похожие неприятности могут поджидать и в багажнике, однако там металл прикрыт декоративной обивкой, под которую придется тем или иным способом заглянуть.

Из-под днища

Автовладелец, который при случае заглянет под днище машины, может увидеть не только банальные дыры в полу, но и полностью съеденные ржавчиной силовые элементы - лонжероны, балки, кронштейны и т.д. Для ремонта этих мест приходится разбирать салон и/или багажник и снимать некоторые агрегаты. Это не всегда рентабельно, ведь стоимость всего авто - явно немолодого - может составлять сумму, близкую к калькуляции сварочных работ.

Подчеркнем, что проблемы нижних частей кузова нельзя игнорировать, хоть они и не заметны извне. Угроза в том, что в той зоне есть немало силовых элементов, которые выполняют несущую функцию, и когда они потеряют способность держать нагрузку, может произойти авария.

Вкратце

Ремонт кузова для устранения последствий коррозии - один из самых сложных видов работ. Результат во многом зависит от квалификации и ответственности исполнителя. Ведь кроме замены поврежденных деталей он должен вычищать следы коррозии из соседних зон кузова, а это работа довольно специфическая. И еще важный нюанс: при кузовном ремонте такого типа все проблемы станут понятны только после "вскрытия" проблемной зоны, когда часть деталей будет демонтирована. А значит, и продолжительность работ, и счет за них могут неожиданно увеличиться - и к этому следует быть готовым.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и УкрАвто.