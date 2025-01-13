Чому в "Армія+" накази на переведення з частин доводиться чекати: пояснення Міноборони

За два місяці роботи функції зміни місця служби через застосунок "Армія+" вже 7 000 військовослужбовців отримали погодження на переведення до обраних частин. Однак через значне навантаження та часті помилки у рапортах загальний процес може затримуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Водночас загальний обсяг поданих рапортів сягає 30 000, а щоденна кількість нових запитів складає до 1 000. Це значно впливає на швидкість обробки заяв.
Однією з причин затримок є значне навантаження на Кадровий центр, а також часті помилки у рапортах, через які їх доводиться подавати повторно. У середньому один рапорт подається 5-7 разів після виправлення неточностей та консультацій з операторами.
Щоб забезпечити якісну роботу системи, Міністерство впровадило низку змін:
Завдяки аналізу поширених помилок рапорт було оновлено, додано рекомендації для уникнення неточностей. Зокрема:
Міністерство оборони наголошує на необхідності уважного заповнення рапортів. Якщо виникають труднощі, звертайтеся до служби підтримки через меню застосунку. Це дозволить скоротити час на обробку запитів і зменшити навантаження на операторів.
Нагадаємо, що міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у застосунку "Армія+" запускають нову програму "Плюси". Вона надаватиме захисникам України низку преференцій у повсякденному житті.