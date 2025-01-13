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Почему в "Армия+" приказы на перевод из частей приходится ждать: объяснение Минобороны

Фото: Армия+ обработала 30 000 рапортов (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

За два месяца работы функции изменения места службы через приложение "Армия+" уже 7 000 военнослужащих получили согласование на перевод в выбранные части. Однако из-за значительной нагрузки и частых ошибок в рапортах общий процесс может задерживаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В то же время общий объем поданных рапортов достигает 30 000, а ежедневное количество новых запросов составляет до 1 000. Это значительно влияет на скорость обработки заявлений.

Почему возникают задержки

Одной из причин задержек является значительная нагрузка на Кадровый центр, а также частые ошибки в рапортах, из-за которых их приходится подавать повторно. В среднем один рапорт подается 5-7 раз после исправления неточностей и консультаций с операторами.

Чтобы обеспечить качественную работу системы, Министерство внедрило ряд изменений:

  • Упрощение процесса: убрана должность из распоряжения, из-за чего приказы ранее могли оставаться невыполненными.
  • Внешний контроль: Центральное управление защиты прав военных выборочно проверяет рапорты для предотвращения ошибок.
  • Улучшение интерфейса: добавлены образцы документов, подсказки для заполнения, а также список актуальных требований к копиям.

Благодаря анализу распространенных ошибок рапорт был обновлен, добавлены рекомендации во избежание неточностей. В частности:

  • Изменение места службы в НГУ: в шаблон добавили ссылки на образцы и уточнения к документам.
  • Работа с военными документами: добавили все типы с подробными подсказками о копиях нужных страниц.

Министерство обороны подчеркивает необходимость внимательного заполнения рапортов. Если возникают трудности, обращайтесь в службу поддержки через меню приложения. Это позволит сократить время на обработку запросов и уменьшить нагрузку на операторов.

Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в приложении "Армия+" запускают новую программу "Плюсы". Она будет предоставлять защитникам Украины ряд преференций в повседневной жизни.

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Военный