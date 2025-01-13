Почему в "Армия+" приказы на перевод из частей приходится ждать: объяснение Минобороны

За два месяца работы функции изменения места службы через приложение "Армия+" уже 7 000 военнослужащих получили согласование на перевод в выбранные части. Однако из-за значительной нагрузки и частых ошибок в рапортах общий процесс может задерживаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В то же время общий объем поданных рапортов достигает 30 000, а ежедневное количество новых запросов составляет до 1 000. Это значительно влияет на скорость обработки заявлений.
Одной из причин задержек является значительная нагрузка на Кадровый центр, а также частые ошибки в рапортах, из-за которых их приходится подавать повторно. В среднем один рапорт подается 5-7 раз после исправления неточностей и консультаций с операторами.
Чтобы обеспечить качественную работу системы, Министерство внедрило ряд изменений:
Благодаря анализу распространенных ошибок рапорт был обновлен, добавлены рекомендации во избежание неточностей. В частности:
Министерство обороны подчеркивает необходимость внимательного заполнения рапортов. Если возникают трудности, обращайтесь в службу поддержки через меню приложения. Это позволит сократить время на обработку запросов и уменьшить нагрузку на операторов.
Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в приложении "Армия+" запускают новую программу "Плюсы". Она будет предоставлять защитникам Украины ряд преференций в повседневной жизни.