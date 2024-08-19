Чому аномальна спека впливає на відключення світла: відповідь ДТЕК

Як зазначають у повідомленні, у часи аномальної спеки до повномасштабної війни під час підвищення температури в Україні працювало багато електростанцій, які могли функціонально замінювати одна одну та покривати споживацькі потреби на час ремонту.

Нині ж, в умовах повномасштабної війни Росії проти України, такий сценарій більше нереальний через постійні ворожі обстріли енергооб'єктів. Російські війська знищили та пошкодили 50% гідроелектростанцій та 90% теплових електростанцій.

Під час спеки інтенсивно працюють системи охолодження у домівках і на виробництвах. Через це споживання зростає. Втім у розв'язанні даного питання допомагають сонячні електростанції, які є найбільш продуктивними.

"З настанням холодів треба опалювати будинки. Споживання електроенергії зростає. Скорочується, світловий день, і люди починають вмикати більше світла. Це також збільшує навантаження. Висновок простий - погода дуже сильно впливає на роботу енергосистеми", - зауважують в ДТЕК.