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Чому аномальна спека впливає на відключення світла: відповідь ДТЕК

Фото: графіки відключення через аномальну спеку в Україні (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Аномальна спека суттєво впливає на рішення щодо запровадження графіків відключення світла в Україні під час війни. На це впливає відсутність т. зв. "подушки безпеки" у вигляді різних станцій, які у ході воєнних дій піддались масованим атакам РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Як зазначають у повідомленні, у часи аномальної спеки до повномасштабної війни під час підвищення температури в Україні працювало багато електростанцій, які могли функціонально замінювати одна одну та покривати споживацькі потреби на час ремонту. 

Нині ж, в умовах повномасштабної війни Росії проти України, такий сценарій більше нереальний через постійні ворожі обстріли енергооб'єктів. Російські війська знищили та пошкодили 50% гідроелектростанцій та 90% теплових електростанцій. 

Під час спеки інтенсивно працюють системи охолодження у домівках і на виробництвах. Через це споживання зростає. Втім у розв'язанні даного питання допомагають сонячні електростанції, які є найбільш продуктивними.

"З настанням холодів треба опалювати будинки. Споживання електроенергії зростає. Скорочується, світловий день, і люди починають вмикати більше світла. Це також збільшує навантаження. Висновок простий - погода дуже сильно впливає на роботу енергосистеми", - зауважують в ДТЕК.

Відключення світла через аномальну спеку

Нагадаємо, в Україні з понеділка, 19 серпня, через спеку знову повертають графіки відключень світла. У вечірні години буде застосована одна черга.

Зазначимо, що "Укренерго" планує відключати світло 19 серпня з 17:00 до 21:00. Обмеження будуть застосовуватись для однієї черги відключень. Причина - зростання споживання через спеку

Варто зауважити, що графіки відключень електроенергії в Україні не застосовувалися з 30 липня після того, як вийшли з ремонту два блоки АЕС та спала спека.

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