Почему аномальная жара влияет на отключение света: ответ ДТЭК

Как отмечают в сообщении, во время аномальной жары до полномасштабной войны во время повышения температуры в Украине работало много электростанций, которые могли функционально заменять друг друга и покрывать потребительские нужды на время ремонта.

Сейчас же, в условиях полномасштабной войны России против Украины, такой сценарий более нереален из-за постоянных вражеских обстрелов энергообъектов. Российские войска уничтожили и повредили 50% гидроэлектростанций и 90% тепловых электростанций.

Во время жары интенсивно работают системы охлаждения в домах и производствах. Из-за этого потребление растет. Однако, в решении данного вопроса наиболее помогают производительные солнечные электростанции.

"С наступлением холодов нужно отапливать дома. Потребление электроэнергии растет. Сокращается, световой день, и люди начинают включать больше света. Это также увеличивает нагрузку. Вывод простой - погода очень сильно влияет на работу энергосистемы", - отмечают в ДТЭК.