Чоловіку, який штовхав автобус НГУ в Петропавлівській Борщагівці, оголосили підозру

За даними слідства, під час інциденту чоловік перебував біля службового автобуса, у якому знаходилися військовослужбовці Національної гвардії України. Він закликав присутніх перекинути транспортний засіб, спонукаючи їх до протиправних дій.

Однак, як зазначають правоохоронці, чоловік не обмежився закликами. Він сам долучився до спроб пошкодити автобус: разом з іншими людьми розхитував його та бив ногами по кузову.

У прокуратурі вважають, що таким чином учасники інциденту намагалися пошкодити транспортний засіб і привести його у технічно несправний стан.

За даними джерел РБК-Україна, підозру оголосили 22-річному Денису Дубасу.

Підозру чоловік отримав 7 листопада. Запобіжний захід йому мають обрати 9 листопада. Прокуратура проситиме суд відправити підозрюваного під варту без альтернативи застави.

Оновлено 16:31

Як повідомили РБК-Україна в Офісі генпрокурора, підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Також він має можливість внести заставу у розмірі 66 тисяч гривень.

Прокуратура просила суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.