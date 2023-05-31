Чоловіків "записували" до благодійних організацій: правоохоронці викрили схему втечі за кордон

Правоохоронці затримали чоловіка, який організував канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов’язаних чоловіків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

Згідно із матеріалами слідства, 42-річний мешканець Дніпра налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон.

Повідомляється, що зловмисники виготовляли підроблені документи про приналежність осіб, що хотіли незаконно перетнути кордон, до благодійних організацій та в подальшому вносили їх в електронну базу "Шлях".

Схема дозволяла ухилянтам виїжджати за кордон нібито у гуманітарних цілях. Вартість послуг ділків становила 7,5 тисяч доларів.

При проведенні обшуків правоохоронці вилучили два мобільних телефони, гроші, документи та комп’ютерну техніку.

Організатора схеми затримали за ч. 3 ст. 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Зазначимо, що чоловіки призовного віку не можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Проте діють певні виключення для деяких категорій громадян.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили ще три схеми нелегального виїзду за кордон.

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