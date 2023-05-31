Мужчин "записывали" в благотворительные организации: правоохранители выявили схему побега за границу

Правоохранители задержали мужчину, который организовал канал незаконной переправки через государственную границу Украины военнообязанных мужчин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, 42-летний житель Днепра наладил схему незаконной переправки военнообязанных лиц через государственную границу.

Сообщается, что злоумышленники изготовляли поддельные документы о принадлежности лиц, желающих незаконно пересечь границу, в благотворительные организации и в дальнейшем вносили их в электронную базу "Шлях".

Схема позволяла уклонистам выезжать за границу якобы в гуманитарных целях. Стоимость услуг дельцов составила 7,5 тысячи долларов.

При проведении обысков правоохранители изъяли два мобильных телефона, деньги, документы и компьютерную технику.

Организатора схемы задержали по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Отметим, что мужчины призывного возраста не могут выехать за границу во время действия военного положения. Однако действуют определенные исключения для некоторых категорий граждан.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили еще три схемы нелегального выезда за границу.

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