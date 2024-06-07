Чоловікам за кордоном не видаватимуть паспорти без військових документів: рішення Кабміну

Кабінет міністрів погодив реалізацію експериментального проекту щодо надання адміністративних послуг у сфері міграції за межами України.

Уряд оновив порядок оформлення та обміну паспорту громадянина України та закордонного паспорта, у тому числі замість втраченого або викраденого. Цим буде займатися державне підприємство "Документ".

У постанові зазначається, що оформлення паспорта громадянина України і закордонного паспорта чоловікам від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності військово-облікових документів.

Нові правила запрацюють з 30 червня 2024 року та будуть діяти до набрання чинності законом щодо надання адміністративних послуг громадянам України за кордоном, але не більше 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою.