Мужчинам за границей не будут выдавать паспорта без военных документов: решение Кабмина

Кабинет министров согласовал реализацию экспериментального проекта по предоставлению административных услуг в сфере миграции за пределами Украины.

Правительство обновило порядок оформления и обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, в том числе вместо потерянного или похищенного. Этим будет заниматься государственное предприятие "Документ".

В постановлении отмечается, что оформление паспорта гражданина Украины и загранпаспорта мужчинам от 18 до 60 лет осуществляется при наличии военно-учетных документов.

Новые правила заработают с 30 июня 2024 года и будут действовать до вступления в силу закона о предоставлении административных услуг гражданам Украины за границей, но не более 6 месяцев со дня вступления в силу этого постановления.