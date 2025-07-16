Пара у тюрмі зачала дитину без фізичного контакту та особистої зустрічі: як їм це вдалося?

Світ був шокований, дізнавшись про незвичайну історію Дейзі Лінк та Джоана Депаза - подружжя, ув'язненого у в'язниці Маямі, у яких при відсутності особистого контакту народилася спільна дитина. Так, ви правильно прочитали: пара зачала дитину, коли обидва перебували у виправному центрі імені Тернера Гілфорда Найта в окрузі Маямі-Дейд.

Що відомо про цю майже фантастичну історію і як закоханим вдалося зачати дитину, розповідає РБК-Україна з посиланням на Tyla.

Знайомство крізь вентиляцію: початок неймовірних стосунків

19-річній Дейзі Лінк було пред'явлено звинувачення у вбивстві другого ступеня у 2022 році, тоді як Джоан Депаз також був затриманий за окремим звинуваченням у вбивстві.

Найбожевільніше в цій історії те, що Лінк та Депаз спілкувалися лише через вентиляційний отвір кондиціонера, розташований між їхніми камерами, які знаходилися на верхньому та нижньому поверхах.

Щовечора ув'язнені базікали через вентиляційні отвори, намагаючись пришвидшити час у тюрмі. Згодом, у міру поглиблення їхніх стосунків, вони почали передавати один одному записки та листи через той самий вентиляційний отвір.

Депаз розповів, що після того, як їхні стосунки налагодилися, він зізнався Лінк у бажанні мати дитину, хоча й розумів, що це буде неможливо протягом тривалого часу. Лінк поділилася схожим прагненням стати матір'ю, і тоді вони розробили неймовірний план, щоб здійснити свою мрію.

Джоан Депаз (скриншот)

Шокуючий метод: як вони зачали дитину?

Метод, придуманий цією парою, вражає своєю винахідливістю та ризикованістю. Він включав такі предмети, як постільна білизна, харчова плівка, аплікатор від дріжджової інфекції та мотузка.

Депаз пояснив, що вони використали постільну білизну, щоб зробити своєрідну "лінію зв'язку" між вентиляційними отворами. Цією "лінією" він щодня, п'ять разів на день протягом місяця, передавав Лінк свою сперму, загорнуту в харчову плівку.

"Він згортав його майже як сигарету, прикріплював до мотузки, яка була у нас у вентиляційному отворі, і я протягувала його. Звідти я помістила це всередину, знаєте, аплікаторів для дріжджової інфекції? Я помістила це всередину туди, а потім звідти, так, я ввела це", - розповіла Лінк.

Дивом, їхній надзвичайно незвичайний метод спрацював лише після кількох спроб, що призвело до успішної вагітності.

"Я була дуже схвильована. Я була у захваті від цього. Не можу повірити, що це спрацювало. Гадаю, все сталося не просто так", - сказала Лінк.

Дейзі Лінк (скриншот)

Народження та майбутнє дитини

Лінк народила дівчинку 19 червня 2024 року в лікарні Jackson Memorial Hospital. Зараз дитиною опікується мати Джоана Депаза.

Закохані зараз перебувають в різних в'язницях, але продовжує підтримувати зв'язок телефоном і мають можливість бачитися зі своєю донькою по відеозв'язку.

Доктор Фернандо Акерман, спеціаліст з питань безпліддя, прокоментував цей випадок, зазначивши, що шанси на успіх за допомогою такого методу були "дуже малими".

"Ми оцінюємо, що їхні шанси, ймовірно, були меншими за п’ять відсотків, але це не означає, що шанси були нульовими. Отже, це абсолютно надзвичайно незвичайний випадок. Наскільки мені відомо, я ніколи не чув і не читав нічого подібного", - сказав він.