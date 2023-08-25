Чоловік прем'єра Естонії після скандалу вирішив продати бізнес у Росії

Галлік заявив, що у світлі матеріалів, які з'явилися в пресі, він розуміє, що його діяльність, володіння акціями та робота в компанії Stark Logistics, яка надає транспортні послуги з Естонії в Росію для свого клієнта (і основного акціонера компанії - ред.) AS Metaprint, викликали питання, які, незалежно від відповідей, впливають на роботу його дружини.

"Тому сьогодні я домовився з іншими акціонерами Stark Logistics про те, що негайно продам всі свої акції назад Stark Logistics, вийду зі складу ради директорів компанії, піду з посади фінансового директора, відмовлюся від усіх ролей і обов'язків і передам їх іншим співробітникам", - заявив він.

Халлік зазначив, що ця компанія була значною мірою справою його життя протягом останніх 14 років, і що він завжди діяв законно як підприємець і фінансовий директор, роблячи все відповідно до своїх знань і цінностей.

Передісторія

Раніше ЗМІ заявляли, що Каллас надала фірмі Novaria Consult, що належить її чоловікові, позику в розмірі понад 350 тисяч євро. Цій компанії, зі свого боку, належить 24,8% підприємства Stark Logistics.

Пізніше стало відомо, що транспортна компанія Stark Logistics продовжувала співпрацювати з Росією і після повномасштабного вторгнення в Україну, тоді як прем'єр-міністр Каллас послідовно виступає за посилення санкцій проти Росії.

23 серпня Каллас сказала, що немає нічого аморального в тому, що компанія Stark Logistics продовжує перевезення вантажів до Росії.

Після цього президент Естонії Алар Каріс заявив, що Каллас має пояснити громадськості факт співпраці її чоловіка з Росією.

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