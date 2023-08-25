Муж премьера Эстонии после скандала решил продать бизнес в России

Халлик заявил, что в свете появившихся в прессе материалов он понимает, что его деятельность, владение акциями и работа в компании Stark Logistics, оказывающей транспортные услуги из Эстонии в Россию для своего клиента (и основного акционера компании - ред.) AS Metaprint, вызвали вопросы, которые, независимо от ответов, влияют на работу его супруги.

"Поэтому сегодня я договорился с другими акционерами Stark Logistics о том, что немедленно продам все свои акции обратно Stark Logistics, выйду из состава совета директоров компании, уйду с поста финансового директора, откажусь от всех ролей и обязанностей и передам их другим сотрудникам", - заявил он.

Халлик отметил, что эта компания была в значительной степени делом его жизни в течение последних 14 лет и что он всегда действовал законно как предприниматель и финансовый директор, делая все в соответствии со своими знаниями и ценностями.

Предыстория

Ранее СМИ заявляли, что Каллас предоставила фирме Novaria Consult, принадлежащей ее мужу, заем в размере более 350 тысяч евро. Этой компании, со своей стороны, принадлежит 24,8% предприятия Stark Logistics.

Позже стало известно, что транспортная компания Stark Logistics продолжала сотрудничать с Россией и после полномасштабного вторжения в Украину, тогда как премьер-министр Каллас последовательно выступает за ужесточение санкций против России.

23 августа Каллас сказала, что нет ничего аморального в том, что компания Stark Logistics продолжает перевозки грузов в Россию.

После этого президент Эстонии Алар Карис заявил, что Каллас обязана объяснить общественности факт сотрудничества ее мужа с Россией.

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