Чоловік планував вивезти ухилянтів до Румунії за 6500 доларів. Його затримали (фото)
Житель Чернівецького району намагався незаконно вивезти військовозобов'язаних до Румунії за 6500 доларів. Правоохоронцям вдалося затримати організатора схеми та оголосити йому про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"Громадянин налагодив незаконний канал переправлення за кордон чоловіків, яким заборонено покидати територію України. Протягом жовтня-листопада 2022 року чоловік підшуковував військовозобов’язаних, які готові заплатити за втечу з країни", - йдеться у повідомленні.
4 листопада 2022 року за 6500 доларів чоловік забезпечив трансфер двох військовозобов’язаних до лінії розмежування держкордону з Румунією. Проте організатора разом з пасажирами виявили працівники поліції та прикордонники в селі Плоска Вижницького району Чернівецької області.
Чоловіку повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, за що йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що СБУ ліквідувала три масштабних канали перетину кордону "ухилянтами".
Раніше повідомлялось, що СБУ викрила шість осіб, які причетні до організації незаконного виїзду чоловіків за кордон. Затримання відбувалися в Київській та Черкаській областях.
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