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Мужчина планировал вывезти уклонистов в Румынию за 6500 долларов. Его задержали (фото)

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Украина, Понедельник 07 ноября 2022 21:27
Мужчина планировал вывезти уклонистов в Румынию за 6500 долларов. Его задержали (фото) Фото: Мужчина планировал вывезти уклонян в Румынию за 6500 долларов (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Черновицкого района пытался незаконно вывезти военнообязанных в Румынию за 6500 долларов. Правоохранителям удалось задержать организатора схемы и объявить ему подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Гражданин наладил незаконный канал переправки за границу мужчин, которым запрещено покидать территорию Украины. В течение октября-ноября 2022 года мужчина подыскивал военнообязанных, готовых заплатить за побег из страны", - говорится в сообщении.

4 ноября 2022 года за 6500 долларов человек обеспечил трансфер двух военнообязанных к линии разграничения госграницы с Румынией. Однако организатора вместе с пассажирами обнаружили сотрудники полиции и пограничники в селе Плоска Вижницкого района Черновицкой области.

Мужчине сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, за что ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, что СБУ ликвидировала три масштабных канала пересечения границы "уклончанами".

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила шесть человек, причастных к организации незаконного выезда мужчин за границу. Задержания происходили в Киевской и Черкасской областях.

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