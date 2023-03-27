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Мужчина подорвался на мине у пруда в Харьковской области

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Харьков, Понедельник 27 марта 2023 13:03
Мужчина подорвался на мине у пруда в Харьковской области Фото: мужчина подорвался на мине у пруда в Харьковской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Мужчина подорвался на мине возле ставка в Чугуевском районе Харьковской области в понедельник, 27 марта. Его госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, в с. Бугаевка Чугуевского района 62-летний мужчина подорвался на мине у пруда.

"Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - рассказал он.

Глава региона в очередной раз призвал всех быть максимально внимательными и осторожными.

"Удерживайтесь от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек, прудов и т.д. Все эти территории потенциально заминированы и крайне опасны. Берегите себя!" - добавил Синегубов.

Ранее вблизи села Волчий Яр Харьковской области на мине подорвался 53-летний тракторист. Мужчина был госпитализирован.

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