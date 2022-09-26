UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чоловік намагався вивезти із Харківської області арсенал трофейної зброї

Фото: чоловік намагався вивезти із Харківської області арсенал трофейної зброї (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Константин Широкун

Представники Держприкордонслужби зупинили для перевірки легковий транспортний засіб. Під час огляду авто правоохоронці виявили зброю та чималу кількість боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України.

Прикордонникам водій автомобіля пояснив, що він нібито відвідував родича на Харківщині, який і передав йому ці трофеї. Зброю та боєприпаси вилучено. Чоловік перевозив гранати Ф-1 та РГД та запали до них, постріли ВОГ-17 та ВОГ-25, понад три десятки набоїв різного калібру, травматичний пістолет та 9 набоїв до нього.

Раніше у Києві затримали нетверезого водія з арсеналом зброї у машині. Доза випитого в його крові перевищувала дозволений захід у 10,5 раза.

Також повідомлялося, що правоохоронці у ході спецоперації на Львівщині затримали учасників злочинної організації, які видавали себе добровольцями з тероборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВторгнення Росії до України