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Мужчина пытался вывезти из Харьковской области арсенал трофейного оружия

Фото: мужчина пытался вывезти из Харьковской области арсенал трофейного оружия (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Константин Широкун

Представители Госпогранслужбы Украины остановили для проверки легковое транспортное средство. Во время осмотра авто стражи порядка обнаружили оружие и немалое количество боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Пограничникам водитель автомобиля объяснил, что он якобы посещал родственника в Харьковской области, который и передал ему эти трофеи. Оружие и боеприпасы изъяты. Мужчина перевозил гранаты Ф-1 и РГД и запалы к ним, выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-25, более трех десятков патронов разного калибра, травматический пистолет и 9 патронов к нему.

Ранее в Киеве задержали нетрезвого водителя с арсеналом оружия в машине. Доза выпитого в его крови превышала разрешенную меру в 10,5 раза.

Также сообщалось, что правоохранители в ходе спецоперации во Львовской области задержали участников преступной организации, которые выдавали себя добровольцами из терробороны.

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