Чоловік намагався потрапити до Молдови на параплані: горе-пілота затримали

Українець намагався незаконно потрапити до Молдови. Чоловік для цього використав параплан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Як зазначили в ДПСУ, 48-річний мешканець Хмельницької області вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за 500 євро
Для "зльоту" чоловік обрав поле неподалік державного кордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації, тобто "на око".
"Політ, який міг закінчитися трагедією, прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили ще до старту", - повідомляють прикордонники.
Бійці ДПСУ затримали порушника, його притягнули до адмінвідповідальності.
Фото: ДПСУ затримала чоловіка-порушника (t.me/DPSUkr)
Під час дії воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України забороняється. Втім, деяким категоріям військовозобов'язаних дозволяється виїжджати за кордон. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, у травні член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомляв, що в Україні можуть переглянути підхід до виїзду чоловіків віком до 24 років.
За його словами, обговорюється ідея, щоб не обмежувати в пересуванні таких громадян. Нардеп зазначав, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи.
У липні спікер парламенту Руслан Стефанчук підтвердив, що у Раді обговорюють можливість виїзду за кордон чоловіків до 24 років.