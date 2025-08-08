Чоловік намагався потрапити до Молдови на параплані: горе-пілота затримали

Виїзд чоловіків за кордон

Під час дії воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України забороняється. Втім, деяким категоріям військовозобов'язаних дозволяється виїжджати за кордон. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, у травні член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомляв, що в Україні можуть переглянути підхід до виїзду чоловіків віком до 24 років.

За його словами, обговорюється ідея, щоб не обмежувати в пересуванні таких громадян. Нардеп зазначав, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи.

У липні спікер парламенту Руслан Стефанчук підтвердив, що у Раді обговорюють можливість виїзду за кордон чоловіків до 24 років.