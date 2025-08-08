UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні

Чоловік намагався потрапити до Молдови на параплані: горе-пілота затримали

Фото: ДПСУ затримала чоловіка, який намагався потрапити до Молдови (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Юрченко

Українець намагався незаконно потрапити до Молдови. Чоловік для цього використав параплан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначили в ДПСУ, 48-річний мешканець Хмельницької області вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за 500 євро

Для "зльоту" чоловік обрав поле неподалік державного кордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації, тобто "на око".

"Політ, який міг закінчитися трагедією, прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили ще до старту", - повідомляють прикордонники.

Бійці ДПСУ затримали порушника, його притягнули до адмінвідповідальності.

 

Фото: ДПСУ затримала чоловіка-порушника (t.me/DPSUkr)

 

Виїзд чоловіків за кордон

Під час дії воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України забороняється. Втім, деяким категоріям військовозобов'язаних дозволяється виїжджати за кордон. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, у травні член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомляв, що в Україні можуть переглянути підхід до виїзду чоловіків віком до 24 років.

За його словами, обговорюється ідея, щоб не обмежувати в пересуванні таких громадян. Нардеп зазначав, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи.

У липні спікер парламенту Руслан Стефанчук підтвердив, що у Раді обговорюють можливість виїзду за кордон чоловіків до 24 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУВиїзд за кордонПрикордонники