Мужчина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в Харьковской области
Мужчина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в лесу в Чугуевском районе Харьковской области. Они травмировались и были госпитализированы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В районе с. Бугаевка Чугуевского района в лесу на взрывном устройстве подорвались мужчина 47 лет и 7-летний мальчик. Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь", - написал он.
Синегубов призывает украинцев быть внимательными и аккуратными, особенно на освобожденных территориях Харьковской области. Лучше воздержаться от посещения лесов, лесной полосы и не выходить на обочину дорог, ведь это может быть опасно для жизни.
Ни в коем случае нельзя трогать подозрительные и непонятные предметы, а сразу обращаться к правоохранителям или спасателям ГСЧС.
Напомним, в Херсонской области во время разминирования подорвались на российской мине и погибли три сотрудника ГСЧС.
Ранее в Харьковской области двое мужчин подорвались на вражеской мине, они не выжили.
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