Чоловіча збірна України оновила заявку за день до старту волейбольного Євро-2023

Тренерський штаб національної команди України з волейболу остаточно визначився з переліком виконавців для участі в цьогорічному чемпіонаті Європи серед чоловічих збірних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".
Керманич "синьо-жовтих" Угіс Крастіньш повезе на першість 14 волейболістів. Латвійський фахівець змушений був в останній момент внести зміни до заявки.
"В останній день заміна — вимушений крок. Травмувалися як Максим Дрозд, так і Дмитро Терьоменко. Замість них будуть Богдан Мазенко та Володимир Остапенко", – розповів тренер.
Восени на збірну України чекають два важливі турніри. Після Євро-2023 "синьо-жовті" у жовтні зіграють у кваліфікації до Олімпійських ігор. Раніше цьогоріч підопічні Крастіньша дійшла до фіналу Золотої Євроліги.
Склад волейбольної збірної України перед чемпіонатом Європи-2023:
зв'язуючі: Євстратов, Синиця
діагональні: Тупчій, Кісілюк
ліберо: Бойко, Канаєв
центральні блокувальники: Семенюк, Остапенко, Щуров, Мазенко
догравальники: Плотницький, Полуян, Кучер, Ковальов
На Євро-2023 збірна України потрапила до групи B. Там суперниками "синьо-жовтих" стануть Болгарія, Фінляндія, Іспанія, Хорватія і Словенія. До 1/8 фіналу вийдуть чотири найкращі команди секстету. Перший матч українці зіграють 30 серпня проти словенської збірної.
До слова, раніше збірна України програла Хорватії півфінал прекваліфікації до Олімпіади.
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