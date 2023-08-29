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Мужская сборная Украины обновила заявку за день до старта волейбольного Евро-2023

Фото: "Сине-желтые" в Золотой Евролиге-2023 (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины по волейболу окончательно определился с перечнем исполнителей для участия в чемпионате Европы среди мужских сборных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Наставник "сине-желтых" Угис Крастиньш повезет на первенство 14 волейболистов. Латвийский специалист вынужден был в последний момент внести изменения в заявку.

"В последний день замена – вынужденный шаг. Травмировались как Максим Дрозд, так и Дмитрий Теременко. Вместо них будут Богдан Мазенко и Владимир Остапенко", – рассказал тренер.

Осенью сборную Украины ждут два важных турнира. После Евро-2023 "сине-желтые" в октябре сыграют в квалификации к Олимпийским играм. Ранее в этом году подопечные Крастиньша дошли до финала Золотой Евролиги.

Состав волейбольной сборной Украины перед чемпионатом Европы-2023:

связующие: Евстратов, Синица

диагональные: Тупчий, Кисилюк

либеро: Бойко, Канаев

центральные блокирующие: Семенюк, Остапенко, Щуров, Мазенко

доигровщики: Плотницкий, Полуян, Кучер, Ковалев

 

На Евро-2023 сборная Украины попала в группу B. Там соперниками "сине-желтых" станут Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия и Словения. В 1/8 финала выйдут четыре лучшие команды секстета. Первый матч украинцы сыграют 30 августа против словенской сборной.

К слову, ранее сборная Украины проиграла Хорватии полуфинал пре-квалификации к Олимпиаде.

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