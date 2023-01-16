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Чоловіча збірна України оголосила заявку на чемпіонат Європи з біатлону: є втрата

Фото: Артему Примі випаде тягар лідерства (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Оптимальним складом на континентальній першості зібралася виступити збірна України з біатлону. Не поїде до Швейцарії травмований Дмитро Підручний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Чемпіонат Європи з біатлону відбудеться 23-29 січня в швейцарському Ленцергайде. У кольорах української команди виступатимуть 6 біатлоністів.

До списку заявлених потрапили Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Денис Насико та Артем Тищенко. Секстет вітчизняних біатлоністів матиме шанси виступити в індивідуальних гонках, спринтах і гонці переслідування, а також у змішаних естафетах. Європейська першість буде останнім стартом перед чемпіонатом світу в Обергофі (6-19 лютого).

Поза заявкою України на чемпіонат залишився лідер команди Дмитро Підручний. Досвідчений біатлоніст відновлюється після операції на травмованому коліні. Тренерський штаб і сам 31-річний спортсмен прагнуть повернутися до планетарної першості.

Раніше збірна України посіла 6-те місце в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдінзі. Для "синьо-жовтих" цей результат став найкращим у сезоні. Команда в складі Прими, Насика, Цимбала та Дудченка обійшлася без штрафних кіл.

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