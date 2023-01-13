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Збірна Норвегії з біатлону виграла чоловічу естафету, Україна потрапила в топ-6

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Рупольдінг, П'ятниця 13 січня 2023 16:56
Збірна Норвегії з біатлону виграла чоловічу естафету, Україна потрапила в топ-6 Фото: Норвезькі спортсмени знову тріумфували в біатлоні (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою національної команди Норвегії завершилася естафета серед чоловіків на етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдінзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

На дистанції чотири по 7,5 км до фінішу першою дісталася норвезька збірна. Команда в складі Стурли Гольма Легрейда, Тар'єя Бьо, Ветле Шостада Крістіансена та Йоганнеса Бьо на 20 з хвостиком секунд випередила збірну Німеччини.

Скандинави навіть із колом штрафу завершили естафету в лідерах. Окрім того, норвезькі біатлоністи використали 7 додаткових патронів. Німці, які фінішували другими, обмежилися чотирма. Доповнила подіум Франція з колом штрафу та тими ж сімома додатковими патронами.

Збірна України продемонструвала найкращий результат у нинішньому сезоні – 6-те місце. Команда в складі Артема Прими, Дениса Насика, Богдана Цимбала та Антона Дудченка обійшлася без кіл штрафу. Прима, Насико та Дудченко промахнулися двічі, а Цимбал лише раз.

Підсумки біатлонної естафети, 4x7,5 км, чоловіки:

  1. Норвегія
  2. Німеччина (+20,1)
  3. Франція (+55,6)

...

6. Україна (+2:06,8)

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