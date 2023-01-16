Мужская сборная Украины объявила заявку на чемпионат Европы по биатлону: есть потеря

Чемпионат Европы по биатлону состоится 23-29 января в швейцарском Ленцерхайде. В цветах украинской команды выступят 6 биатлонистов.

В список заявленных попали Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Денис Насыко и Артем Тищенко. Секстет отечественных биатлонистов будет иметь шансы выступить в индивидуальных гонках, спринтах и гонке преследования, а также смешанных эстафетах. Европейское первенство станет последним стартом перед чемпионатом мира в Оберхофе (6-19 февраля).

Вне заявки Украины на чемпионат остался лидер команды Дмитрий Пидручный. Опытный биатлонист восстанавливается после операции на травмированном колене. Тренерский штаб и сам 31-летний спортсмен стремятся вернуться к планетарному первенству.

Ранее сборная Украины заняла 6-е место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Для "сине-желтых" этот результат стал лучшим в сезоне. Команда в составе Примы, Насыко, Цымбала и Дудченко обошлась без штрафных кругов.