Чоловіча збірна України з біатлону проведе збір в Австрії: відомі терміни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Керманич чоловічої команди Юрай Санітра поділився планами збірної на найближчий період. Штаб збірної України запланував збори в Австрії та Норвегії.

"У Рамзау ми проводимо літні збори практично кожен рік: маємо вже відпрацьовану методику тренувань у Австрії. Це нам дуже допомагає, особливо в комбінації з катанням на лижах на льодовику. Я розраховую на цей збір, адже на ньому робимо серйозну базу, щоб спортсмени витримали всю програму сезону", – пояснив тренер.

Натомість напередодні старту сезону вітчизняні біатлоністи готуватимуться у Норвегії. Кубок світу 2022/23 розпочнеться 29 листопада етапом у фінському Контіолахті. До першої команди на прийдешній сезон увійшли Підручний, Дудченко, Цимбал, Прима, Лесюк, Насико та Мандзин.

Раніше Міжнародний союз біатлоністів оприлюднив календар Кубка світу 2022/23. Сезон складатиметься з десяти етапів. Сьомий етап у німецькому Обергофі паралельно стане чемпіонатом світу.