Мужская сборная Украины по биатлону проведет сбор в Австрии: известны сроки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт" .

Наставник мужской команды Юрай Санитра поделился планами сборной на ближайший период. Штаб сборной Украины запланировал сборы в Австрии и Норвегии.

"В Рамзау мы проводим летние сборы практически каждый год: имеем уже отработанную методику тренировок в Австрии. Это нам очень помогает, особенно в комбинации с катанием на лыжах на леднике. Я рассчитываю на этот сбор, ведь на нем делаем серьезную базу, чтобы спортсмены выдержали всю программу сезона", – объяснил тренер.

В свою очередь перед стартом сезона отечественные биатлонисты будут готовиться в Норвегии. Кубок мира 2022/23 начнется 29 ноября этапом в финском Контиолахти. В первую команду на грядущий сезон вошли Пидручный, Дудченко, Цымбал, Прима, Лесюк, Насыко и Мандзин.

Ранее Международный союз биатлонистов обнародовал календарь Кубка мира 2022/23. Сезон будет состоять из десяти этапов. Седьмой этап в немецком Оберхофе параллельно станет чемпионатом мира.