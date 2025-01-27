"Чоловіча" робота для жінок: які професії українки опановують в умовах війни

На які "чоловічі" професії працевлаштовуються жінки

Згідно з даними ДЦЗ, протягом 2024 року жінки почали активно працевлаштовуватися за такими професіями:

верстатник деревообробних верстатів – 274 жінки,

машиніст насосних установок – 238 жінок,

машиніст крана – 104 жінки,

слюсар з механоскладальних робіт – 97 жінок,

водій – 92 жінки,

вантажник – 72 жінки,

оператор верстатів з програмним керуванням – 64 жінки,

слюсар-ремонтник – 56 жінок,

машиніст підземних установок – 40 жінок,

водій навантажувача – 27 жінок,

токар – 25 жінок,

машиніст крана металургійного виробництва – 22 жінки.

У ДЦЗ говорять, що це явище поки не набуло масового характеру, однак тенденція є показовою.

Навчання для жінок в Україні

Для підтримки цієї ініціативи у листопаді 2024 року уряд запустив проєкт, який дозволяє українкам опанувати понад 30 нових професій у сферах, традиційно вважаються чоловічими. Серед доступних спеціальностей – водійка трамвая, операторка верстатів з програмним керуванням, фрезерувальниця, майстерка з обслуговування систем відновлювальної енергетики та інші.

Згідно з умовами програми навчання жінок здійснюється на замовлення роботодавця. Служба зайнятості здійснює оплату навчання в розмірі, який не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні – це 30 280 гривень). У разі, якщо вартість навчання є вищою, то різницю може сплатити роботодавець або учасниця проєкту.

Важливо зазначити, що українське законодавство забороняє дискримінацію у сфері зайнятості. Відповідно до статті 11 закону України "Про зайнятість населення", роботодавцям заборонено обмежувати вакансії за гендерною ознакою чи віком. У нашій країні передбачена відповідальність за порушення цих правил. Тому, в оголошеннях про вакансії, які подають роботодавці до служби зайнятості, забороняється пропонувати роботу (зайнятість) лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі.