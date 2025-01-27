"Чоловіча" робота для жінок: які професії українки опановують в умовах війни

Дефіцит робочої сили в Україні, зокрема через мобілізацію чоловіків, створює виклики для укомплектування вакансій у традиційно "чоловічих" професіях. Проте ця ситуація сприяє руйнуванню гендерних стереотипів, адже все більше жінок беруться за професії, які раніше вважалися суто чоловічими.
На яких "чоловічих" професіях зараз працює більше жінок, у коментарі РБК-Україна розповіли у Державному центрі зайнятості (ДЦЗ).
Згідно з даними ДЦЗ, протягом 2024 року жінки почали активно працевлаштовуватися за такими професіями:
У ДЦЗ говорять, що це явище поки не набуло масового характеру, однак тенденція є показовою.
Для підтримки цієї ініціативи у листопаді 2024 року уряд запустив проєкт, який дозволяє українкам опанувати понад 30 нових професій у сферах, традиційно вважаються чоловічими. Серед доступних спеціальностей – водійка трамвая, операторка верстатів з програмним керуванням, фрезерувальниця, майстерка з обслуговування систем відновлювальної енергетики та інші.
Згідно з умовами програми навчання жінок здійснюється на замовлення роботодавця. Служба зайнятості здійснює оплату навчання в розмірі, який не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні – це 30 280 гривень). У разі, якщо вартість навчання є вищою, то різницю може сплатити роботодавець або учасниця проєкту.
Важливо зазначити, що українське законодавство забороняє дискримінацію у сфері зайнятості. Відповідно до статті 11 закону України "Про зайнятість населення", роботодавцям заборонено обмежувати вакансії за гендерною ознакою чи віком. У нашій країні передбачена відповідальність за порушення цих правил. Тому, в оголошеннях про вакансії, які подають роботодавці до служби зайнятості, забороняється пропонувати роботу (зайнятість) лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні стартував новий набір на програми перекваліфікації для жінок. У рамках проєкту Reskilling Ukraine у партнерстві з Міністерством економіки українки мають можливість безкоштовно опанувати професії водійки вантажного та пасажирського транспорту. Навчання проводиться за програмою OnTrack. Подати заявку можна до 15 лютого 2025 року.
Також ми розповідали, що в Україні жінки все частіше стають трактористками і комбайнерками у сільському господарстві. Причиною цього є значний кадровий дефіцит, оскільки близько 200 тисяч працівників аграрного сектору наразі проходять службу у ЗСУ.
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