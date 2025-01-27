"Мужская" работа для женщин: какие профессии украинки осваивают в условиях войны

На какие "мужские" профессии трудоустраиваются женщины

Согласно данным ГЦЗ, в течение 2024 года женщины начали активно трудоустраиваться по таким профессиям:

станочник деревообрабатывающих станков – 274 женщины,

машинист насосных установок – 238 женщин,

машинист крана – 104 женщины,

слесарь по механосборочным работам – 97 женщин,

водитель – 92 женщины,

грузчик – 72 женщины,

оператор станков с программным управлением – 64 женщины,

слесарь-ремонтник – 56 женщин,

машинист подземных установок – 40 женщин,

водитель погрузчика – 27 женщин,

токарь – 25 женщин,

машинист крана металлургического производства – 22 женщины.

В ГЦЗ говорят, что это явление пока не приобрело массовый характер, однако тенденция является показательной.

Обучение для женщин в Украине

Для поддержки этой инициативы в ноябре 2024 года правительство запустило проект, который позволяет украинкам овладеть более 30 новыми профессиями в сферах, традиционно считающихся мужскими. Среди доступных специальностей – водитель трамвая, оператор станков с программным управлением, фрезеровщица, мастер по обслуживанию систем возобновляемой энергетики и другие.

Согласно условиям программы обучение женщин осуществляется по заказу работодателя. Служба занятости осуществляет оплату обучения в размере, который не может превышать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодня – это 30 280 гривен). В случае, если стоимость обучения выше, то разницу может оплатить работодатель или участница проекта.

Важно отметить, что украинское законодательство запрещает дискриминацию в сфере занятости. В соответствии со статьей 11 закона Украины "О занятости населения", работодателям запрещено ограничивать вакансии по гендерному признаку или возрасту. В нашей стране предусмотрена ответственность за нарушение этих правил. Поэтому, в объявлениях о вакансиях, которые подают работодатели в службу занятости, запрещается предлагать работу (занятость) только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола.