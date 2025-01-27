"Мужская" работа для женщин: какие профессии украинки осваивают в условиях войны

Дефицит рабочей силы в Украине, в частности из-за мобилизации мужчин, создает вызовы для укомплектования вакансий в традиционно "мужских" профессиях. Однако эта ситуация способствует разрушению гендерных стереотипов, ведь все больше женщин берутся за профессии, которые ранее считались сугубо мужскими.
На каких "мужских" профессиях сейчас работает больше женщин, в комментарии РБК-Украина рассказали в Государственном центре занятости (ГЦЗ).
Согласно данным ГЦЗ, в течение 2024 года женщины начали активно трудоустраиваться по таким профессиям:
В ГЦЗ говорят, что это явление пока не приобрело массовый характер, однако тенденция является показательной.
Для поддержки этой инициативы в ноябре 2024 года правительство запустило проект, который позволяет украинкам овладеть более 30 новыми профессиями в сферах, традиционно считающихся мужскими. Среди доступных специальностей – водитель трамвая, оператор станков с программным управлением, фрезеровщица, мастер по обслуживанию систем возобновляемой энергетики и другие.
Согласно условиям программы обучение женщин осуществляется по заказу работодателя. Служба занятости осуществляет оплату обучения в размере, который не может превышать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодня – это 30 280 гривен). В случае, если стоимость обучения выше, то разницу может оплатить работодатель или участница проекта.
Важно отметить, что украинское законодательство запрещает дискриминацию в сфере занятости. В соответствии со статьей 11 закона Украины "О занятости населения", работодателям запрещено ограничивать вакансии по гендерному признаку или возрасту. В нашей стране предусмотрена ответственность за нарушение этих правил. Поэтому, в объявлениях о вакансиях, которые подают работодатели в службу занятости, запрещается предлагать работу (занятость) только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине стартовал новый набор на программы переквалификации для женщин. В рамках проекта Reskilling Ukraine в партнерстве с Министерством экономики украинки имеют возможность бесплатно освоить профессии водителя грузового и пассажирского транспорта. Обучение проводится по программе OnTrack. Подать заявку можно до 15 февраля 2025 года.
Также мы рассказывали, что в Украине женщины все чаще становятся трактористками и комбайнерками в сельском хозяйстве. Причиной этого является значительный кадровый дефицит, поскольку около 200 тысяч работников аграрного сектора сейчас проходят службу в ВСУ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.