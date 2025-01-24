Безкоштовна перекваліфікація жінок: хто і як може стати водієм вантажівки чи автобуса
В Україні запустили новий набір на програми перекваліфікації для жінок. Опанувати професію водія вантажного та пасажирського транспорту можна безкоштовно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки України.
Нові професії для жінок: хто і як може долучитись до програми
Набір на курси перекваліфікації для жінок було оголошено проектом Reskilling Ukraine у партнерстві з Міністерством економіки України.
Безоплатно опанувати професії водійки вантажного та пасажирського транспорту жінки можуть в межах програми OnTrack.
Заступник міністра економіки Тетяна Бережна пояснила, що низку програм з перенавчання та підвищення кваліфікації запровадили для покращення ситуації на ринку праці.
За її словами, завдяки такій ініціативі українці можуть:
- здобути нову спеціальність, яка є більш актуальною на сьогодні;
- розширити знання за фахом;
- отримати додаткові навички;
- стати більш конкурентоспроможними.
"Зокрема, разом із нашими партнерами пропонуємо жінкам можливість опанувати професії, в яких вони були традиційно менше представлені, ніж чоловіки. Завдяки програмам від Reskilling Ukraine вже понад три сотні українок пройшли навчання та сіли за кермо автобусів і вантажівок. Цього року здобути професію водійок зможуть ще більше жінок, адже програма OnTrack продовжується", - розповіла посадовиця.
Зазначається, що за програмою OnTrack жінки можуть безкоштовно здобути професію:
- водійки вантажівки;
- водійки пасажирського автобуса.
Навчання складається з теорії онлайн і практичних занять в одному з трьох міст України:
- Києві;
- Кременці;
- Тернополі.
Тривалість навчання - 6 тижнів. Проживання та харчування на час практики забезпечується Reskilling Ukraine.
Вимоги до кандидаток на участь у програмі є такими:
- наявність водійського посвідчення категорії B;
- досвід водіння не менше 3 років;
- мотивація змінити професію.
Заповнити анкету для участі в програмі та отримати більш детальну інформацію можна на офіційному порталі проекту.
Кінцевий термін подачі заяв - 15 лютого 2025 року.
Уточнюється, що в межах програми учасниці, окрім водіння:
- проходять тренінг з надання першої домедичної допомоги;
- відвідують компанії та підприємства, глибше знайомлячись з професією водійки.
Насамкінець українцям розповіли, що проект Reskilling Ukraine реалізується шведською неприбутковою організацією Beredkspalsyftet і спрямований на підтримку професійного розвитку жінок та ветеранів України.
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