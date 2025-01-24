Безкоштовна перекваліфікація жінок: хто і як може стати водієм вантажівки чи автобуса

В Україні запустили новий набір на програми перекваліфікації для жінок. Опанувати професію водія вантажного та пасажирського транспорту можна безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки України.

Нові професії для жінок: хто і як може долучитись до програми

Набір на курси перекваліфікації для жінок було оголошено проектом Reskilling Ukraine у партнерстві з Міністерством економіки України.

Безоплатно опанувати професії водійки вантажного та пасажирського транспорту жінки можуть в межах програми OnTrack.

Заступник міністра економіки Тетяна Бережна пояснила, що низку програм з перенавчання та підвищення кваліфікації запровадили для покращення ситуації на ринку праці.

За її словами, завдяки такій ініціативі українці можуть:

здобути нову спеціальність, яка є більш актуальною на сьогодні;

розширити знання за фахом;

отримати додаткові навички;

стати більш конкурентоспроможними.

"Зокрема, разом із нашими партнерами пропонуємо жінкам можливість опанувати професії, в яких вони були традиційно менше представлені, ніж чоловіки. Завдяки програмам від Reskilling Ukraine вже понад три сотні українок пройшли навчання та сіли за кермо автобусів і вантажівок. Цього року здобути професію водійок зможуть ще більше жінок, адже програма OnTrack продовжується", - розповіла посадовиця.

Зазначається, що за програмою OnTrack жінки можуть безкоштовно здобути професію:

водійки вантажівки;

водійки пасажирського автобуса.

Навчання складається з теорії онлайн і практичних занять в одному з трьох міст України:

Києві;

Кременці;

Тернополі.

Тривалість навчання - 6 тижнів. Проживання та харчування на час практики забезпечується Reskilling Ukraine.

Вимоги до кандидаток на участь у програмі є такими:

наявність водійського посвідчення категорії B;

досвід водіння не менше 3 років;

мотивація змінити професію.

Заповнити анкету для участі в програмі та отримати більш детальну інформацію можна на офіційному порталі проекту.

Кінцевий термін подачі заяв - 15 лютого 2025 року.

Уточнюється, що в межах програми учасниці, окрім водіння:

проходять тренінг з надання першої домедичної допомоги;

відвідують компанії та підприємства, глибше знайомлячись з професією водійки.

Насамкінець українцям розповіли, що проект Reskilling Ukraine реалізується шведською неприбутковою організацією Beredkspalsyftet і спрямований на підтримку професійного розвитку жінок та ветеранів України.