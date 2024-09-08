На чолі країни, що воює. Що відомо про прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху

Біньямін Нетаньяху побив рекорд на посаді прем'єр-міністра Ізраїлю. Він також став першим лідером уряду, проти якого було відкрито кримінальне провадження. Наразі Нетаньяху продовжує очолювати країну, яка вже майже рік перебуває у стані війни.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало факти з біографії та кар'єри ізраїльского прем'єра.

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Хто такий Біньямін Нетаньяху

Біньямін Нетаньяху народився в Тель-Авіві в 1949-му. Його юні роки пройшли в Ізраїлі та США. Родина виїжджала на деякий час із рідної країни через роботу батька Бенціона Нетаньяху, коли той викладав історію в одному з американських коледжів.

Біньямін був одним із трьох синів у родині. З дитинства отримав прізвисько "Бібі", яке закріпилося за ним на все життя.

Підлітком жив у Сполучених Штатах, ходив до середньої школи у Філадельфії. Проте у 18 років повернувся до Ізраїлю для проходження служби в армії. У складі підрозділу Sayeret Matkal брав участь у військових операціях під час Шестиденної війни, а згодом війни Судного дня. Під час виконання бойових завдань отримав поранення, завершив службу у званні капітана.

У 1972 році Біньямін знов вирушив у США, де вступив до Массачусетського університету. Здобув ступінь бакалавра з архітектури, та магістра з менеджменту. Також має ступінь бакалавра з політології Гарвардського університету.

Перебуваючи у Штатах, у 1976 році Біньямін Нетаньяху дізнався про смерть свого брата Йонатана. Він був військовим та загинув під час рейду з порятунку заручників із захопленого авіалайнера в Ентеббе (Уганда).

Смерть брата глибоко вплинула на погляди та подальшу діяльність Біньяміна.

"Ця подія повністю змінила моє життя і направила його за поточним курсом, тому що Йоні загинув у боротьбі проти тероризму", – розповідав він журналу TIME.

Шлях у політиці

У 1978 році Біньямін Нетаньяху повернувся до Ізраїлю, де заснував та очолив Інститут імені Йонатана Нетаньяху, який вивчає проблеми боротьби з тероризмом. Провів низку міжнародних конференцій, присвячених обговоренню міжнародного тероризму.

У ті ж роки почав спілкуватися з ізраїльськими політиками, одним із його нових знайомих став Моше Аренс – на той момент посол Ізраїля у США. Згодом Аренс запросив Нетаньяху на посаду свого заступника.

Фото: Біньямін Нетаньяху був заступником посла Ізраїлю в США (Getty Images)

У 1984-му Біньямін Нетаньяху був призначений постійним представником Ізраїлю при ООН у Нью-Йорку.

З 1988 року Нетаньяху змінює дипломатичну діяльність на політичну. Він остаточно переїжджає до Ізраїлю та вступає в партію "Лікуд". Невдовзі стає депутатом кнесету та отримує посаду міністра закордонних справ.

За 4 роки очолює "Лікуд", критикує владу за переговори з палестинцями, слабку позицію щодо боротьби з тероризмом. У 1996 у країні проходять вибори, і Біньямін Нетаньяху у 47 років стає прем'єр-міністром – наймолодшим у історії країни.

Хоча його не переобрали після першого терміну, згодом Нетаньяху повернувся до влади та побив рекорд за кількістю років у кріслі прем'єра – майже 17. Він безперервно керував урядом з 2009 до 2021, і знов обійняв посаду наприкінці 2022 року.

Діяльність на посаді прем'єра

За прем'єрства Нетаньяху в Ізраїлі були проведені широкі економічні реформи, що дозволило країні вийти з рецесії. Почалась приватизація державних підприємств, знижені податкові ставки, реформована пенсійна та освітня система, система соцзабезпечення.

Водночас ініційована Біньяміном Нетаньяху судова реформа викликала масштабні протести по всій країні. Його уряд запропонував обмежити повноваження Верховного суду так, що парламентська більшість змогла б долати будь-яке судове вето на той чи інший закон і отримала б контроль за призначенням суддів. Проте остаточно реалізувати цю реформу не вдалося.

Фото: Нетаньяху обвинувачують у корупції (Getty Images)

Біньяміна Нетаньяху також звинувачують у зловживанні довірою, хабарництві та шахрайстві по кількох справах. Він став першим прем'єром Ізраїля, проти якого було відкрито кримінальне провадження.

Слідство стверджувало, що державний діяч приймав подарунки від багатих бізнесменів і роздавав послуги, щоб спробувати отримати більше позитивного висвітлення своєї діяльності в пресі.

Суд над Нетаньяху розпочався ще у 2020 році, та станом на літо 2024 процес ще тривав.

Ізраїльсько-палестинські відносини

Конфлікт між Ізраїлем та палестинцями за контроль над землями на Західному березі річки Йордан та у секторі Газа за час прем'єрства Біньяміна Нетаньяху пройшов кілька стадій.

У 2009 році, вдруге ставши прем'єром, Нетаньяху заявив, що готовий до консенсусу з палестинцями. Він підтримав ідею палестинської держави за умови, що вона буде демілітаризована та що палестинці визнають Ізраїль.

У 2010-му брав участь у мирних переговорах, організованих президентом США Бараком Обамою, де зустрівся з палестинським лідером Махмудом Аббасом, але за рік відмовився від укладених домовленостей, через договір Аббаса із ХАМАС.

Під час виборів у 2015 році Нетаньяху заявляв, що поступка земель палестинцям призведе до ризику залишити Ізраїль відкритим для нападів ісламістів.

Фото: Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАС після нападу у жовтні 2023 (Getty Images)

Напади палестинців і військові дії ізраїльскої армії неодноразово приводили Ізраїль до конфронтації в секторі Газа. Врешті багаторічне протистояння переросло в війну.

7 жовтня 2023 після раптового нападу палестинських бойовиків Біньямін Нетаньяху оголосив, що Ізраїль вступає у стан війни проти ХАМАС, а також погрожував "перетворити на руїни всі місця, де ховається ХАМАС".

Унаслідок нападу угруповання на південь Ізраїлю понад 1200 ізраїльтян загинули, приблизно 250 були взяті в полон і вивезені до Гази.

Нетаньяху неодноразово відкидав заклики до припинення вогню та наголошував, що Армія оборони Ізраїлю залишатиметься в Газі "стільки, скільки буде потрібно", і Ізраїль перешкоджатиме палестинській владі повернутися до Гази. Також прем'єр заявляв, що не погодиться на перемир'я до ліквідації усього керівництва ХАМАС.

Майже через рік війни сторони конфлікту не можуть дійти згоди щодо припинення вогню. Нетаньяху наполягає на тому, що Ізраїль повинен зберегти контроль над кордоном, щоб запобігти переозброєнню ХАМАС шляхом контрабанди зброї в Газу. Також не розв'язане питання обміну полоненими.

Дії Біньяміна Нетаньяху з початку війни викликають критику частини суспільства. Зокрема, прем'єра закликали до відставки через неспроможність передбачити напад ХАМАС.

Наразі в Ізраїлі тривають масові протести із вимогою до уряду Біньяміна Нетаньяху укласти перемир’я з ХАМАС заради порятунку заручників, які залишаються в руках бойовиків.

Фото: у полон ХАМАС потрапило понад 200 ізраїльтян (Getty Images)

Тим часом Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан добивається ордерів від МКС на арешт лідерів Ізраїлю та ХАМАС за звинуваченням у воєнних злочинах і злочинах проти людяності в секторі Газа та Ізраїлі.

Нетаньяху назвав звинувачення прокуратури на свою адресу "ганьбою" та нападом на ізраїльську армію і взагалі на весь Ізраїль.

Варто зазначити, що Ізраїль не є членом МКС, тому навіть якщо ордери на арешт будуть видані, Біньямін Нетаньяху не стикнеться з безпосереднім ризиком судового переслідування. Але загроза арешту може ускладнити поїздки ізраїльського лідера за кордон.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації CNN, TIME, BBC, rfI, Associated Press, сайт netanyahu.org, Wikipedia.