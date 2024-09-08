Во главе воюющей страны. Что известно о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху побил рекорд на должности премьер-министра Израиля. Он также стал первым лидером правительства, против которого было возбуждено уголовное производство. В настоящее время Нетаньяху продолжает возглавлять страну, которая уже почти год находится в состоянии войны.

РБК-Украина в материале ниже собрало факты из биографии и карьеры израильского премьера.

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Кто такой Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху родился в Тель-Авиве в 1949-м. Его юные годы прошли в Израиле и США. Семья выезжала на некоторое время из родной страны из-за работы отца Бенциона Нетаньяху, когда тот преподавал историю в одном из американских колледжей.

Биньямин был одним из трех сыновей в семье. С детства получил прозвище "Биби", которое закрепилось за ним на всю жизнь.

Подростком жил в Соединенных Штатах, ходил в среднюю школу в Филадельфии. Однако в 18 лет вернулся в Израиль для прохождения службы в армии. В составе подразделения Sayeret Matkal участвовал в военных операциях во время Шестидневной войны, а затем войны Судного дня. Во время выполнения боевых задач получил ранение, завершил службу в звании капитана.

В 1972 году Биньямин снова отправился в США, где поступил в Массачусетский университет. Получил степень бакалавра по архитектуре и магистра по менеджменту. Также имеет степень бакалавра по политологии Гарвардского университета.

Находясь в Штатах, в 1976 году Биньямин Нетаньяху узнал о смерти своего брата Йонатана. Он был военным и погиб во время рейда по спасению заложников из захваченного авиалайнера в Энтеббе (Уганда).

Смерть брата оказала большое влияние на взгляды и дальнейшую деятельность Биньямина.

"Это событие полностью изменило мою жизнь и направило ее по текущему курсу, потому что Йони погиб в борьбе против терроризма", – рассказывал он журналу TIME.

Путь в политике

В 1978 году Биньямин Нетаньяху вернулся в Израиль, где основал и возглавил Институт имени Йонатана Нетаньяху, изучающий проблемы борьбы с терроризмом. Провел ряд международных конференций, посвященных обсуждению международного терроризма.

В те же годы начал общаться с израильскими политиками, одним из новых знакомых стал Моше Аренс – на тот момент посол Израиля в США. Впоследствии Аренс пригласил Нетаньяху на должность своего заместителя.

Фото: Биньямин Нетаньяху был заместителем посла Израиля в США (Getty Images)

В 1984-м Биньямин Нетаньяху был назначен постоянным представителем Израиля при ООН в Нью-Йорке.

С 1988 года Нетаньяху сменяет дипломатическую деятельность на политическую. Он окончательно переезжает в Израиль и вступает в партию "Ликуд". Вскоре становится депутатом кнессета и получает должность министра иностранных дел.

Через 4 года возглавляет "Ликуд", критикует власть за переговоры с палестинцами, слабую позицию по борьбе с терроризмом. В 1996 году в стране проходят выборы, и Биньямин Нетаньяху в 47 лет становится премьер-министром – самым молодым в истории страны.

Хотя его не переизбрали после первого срока, впоследствии Нетаньяху вернулся к власти и побил рекорд по количеству лет в кресле премьера – почти 17. Он непрерывно руководил правительством с 2009 по 2021 год, и вновь вступил в должность в конце 2022 года.

Деятельность на должности премьера

При премьерстве Нетаньяху в Израиле были проведены широкие экономические реформы, что позволило стране выйти из рецессии. Началась приватизация государственных предприятий, снижены налоговые ставки, реформирована пенсионная и образовательная система, система соцобеспечения.

В то же время инициированная Биньямином Нетаньяху судебная реформа вызвала масштабные протесты по всей стране. Его правительство предложило ограничить полномочия Верховного суда так, что парламентское большинство смогло бы преодолевать любое судебное вето на тот или иной закон и получила бы контроль за назначением судей. Однако до конца реализовать эту реформу не удалось.

Фото: Нетаньяху обвиняют в коррупции (Getty Images)

Биньямина Нетаньяху также обвиняют в злоупотреблении доверием, взяточничестве и мошенничестве по нескольким делам. Он стал первым премьером Израиля, против которого было возбуждено уголовное производство.

Следствие утверждало, что государственный деятель принимал подарки от богатых бизнесменов и раздавал услуги, чтобы попытаться получить больше положительного освещения своей деятельности в прессе.

Суд над Нетаньяху начался еще в 2020 году, и по состоянию на лето 2024 процесс еще продолжался.

Израильско-палестинские отношения

Конфликт между Израилем и палестинцами за контроль над землями на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа за время премьерства Биньямина Нетаньяху прошел несколько стадий.

В 2009 году, повторно став премьером, Нетаньяху заявил, что готов к консенсусу с палестинцами. Он поддержал идею палестинского государства при условии, что оно будет демилитаризовано и что палестинцы признают Израиль.

В 2010-м участвовал в мирных переговорах, организованных президентом США Бараком Обамой, где встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом, но через год отказался от заключенных соглашений, из-за договора Аббаса с ХАМАС.

На выборах в 2015 году Нетаньяху заявлял, что уступка земель палестинцам приведет к риску оставить Израиль открытым для нападений исламистов.

Фото: Израиль начал военную операцию против ХАМАС после нападения в октябре 2023 (Getty Images)

Нападения палестинцев и военные действия израильской армии неоднократно приводили Израиль к конфронтации в секторе Газа. В итоге многолетнее противостояние переросло в войну.

7 октября 2023 после внезапного нападения палестинских боевиков Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль вступает в состояние войны против ХАМАС, а также угрожал "превратить в руины все места, где скрывается ХАМАС".

В результате нападения группировки на юг Израиля более 1200 израильтян погибли, около 250 были взяты в плен и вывезены в Газу.

Нетаньяху неоднократно отвергал призывы к прекращению огня и отмечал, что Армия обороны Израиля будет оставаться в Газе "столько, сколько потребуется", и Израиль будет препятствовать палестинским властям вернуться в Газу. Также премьер заявлял, что не согласится на перемирие до ликвидации всего руководства ХАМАС.

Почти через год войны стороны конфликта не могут прийти к соглашению о прекращении огня. Нетаньяху настаивает на том, что Израиль должен сохранить контроль над границей, чтобы предотвратить перевооружение ХАМАС путем контрабанды оружия в Газу. Также не решен вопрос обмена пленными.

Действия Биньямина Нетаньяху с начала войны вызывают критику части общества. В частности, премьера призвали к отставке из-за неспособности предвидеть нападение ХАМАС.

Сейчас в Израиле продолжаются массовые протесты с требованием к правительству Биньямина Нетаньяху заключить перемирие с ХАМАС ради спасения остающихся в руках боевиков заложников.

Фото: в плен ХАМАС попало более 200 израильтян (Getty Images)

Тем временем Главный прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан добивается ордеров от МКС на арест лидеров Израиля и ХАМАС по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа и Израиле.

Нетаньяху назвал обвинения прокуратуры в свой адрес "позором" и нападением на израильскую армию и вообще на весь Израиль.

Стоит отметить, что Израиль не является членом МКС, поэтому даже если ордер на арест будет выдан, Биньямин Нетаньяху не столкнется с непосредственным риском судебного преследования. Но угроза ареста может осложнить поездки израильского лидера за границу.

При подготовке материала использовались: публикации СNN, TIME, BBC, rfI, Associated Press, сайт netanyahu.org, Wikipedia.