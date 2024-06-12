Чохол для машини: вивчаємо користь і шкода для кузова авто

Гараж чи окремий навіс для машини доступні в наш час багатьом автовласникам, але ж таки не всім. Відтак, у решти водіїв часто виникає ідея щодо доступної альтернативи – м’якого чохла на авто. Предмет неоднозначний, і саме на початку літа час про нього поговорити.
Про особливості такого захисного засобу як чохол для авто розповідається в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань Autocar, AutoBild і Motor.
Причин, з яких вам може знадобитись накривати машину суцільним чохлом, існує достатньо. Однак, аргументи проти теж наявні, і цілком вагомі, особливо якщо разом з натягуванням чохла на машину не вжити деяких заходів.
Не завжди є змога тримати автомобіль під дахом, при тому що часто це дійсно потрібно – для збереження в першу чергу лакофарбового покриття та інтер’єру:
Паркування під деревами у пору цвітіння та активного руху їхніх соків, коли на машину можуть потрапити суцвіття та клей, які пошкоджують лак та фарбу. Особливо це небезпечно у спекотну погоду, коли ЛФП розм’якшується;
Коли на машину постійно потрапляє послід птахів – він містить кислоту, яка за певних умов виїдає фарбу цятками;
Тривале паркування на відкритому сонці влітку. В принципі, сучасні фарби стійкі до ультрафіолету, але коли машина “опромінюється” подовгу щодня протягом цілого літа, фарба і пластик будуть потроху вицвітати. Додайте сюди нагрів кузова та парниковий ефект в салоні, який піднімає в ньому температуру до 60 – 70 градусів;
Взимку лакофарбове покриття, зовнішні гумові та пластикові деталі зазнають впливу від зледеніння, зокрема, під час крижаного дощу, випадання мокрого снігу тощо.
За певних умов чохол може нести машині небезпеку, і про ускладнюючі чинники теж треба знати.
Надто вільний, грубий або погано закріплений чохол у вітряний день буде рухатись і терти по кузову. Часто це закінчується потертостями, помутнінням лакофарбового покриття – в окремих місцях на поверхні кузова з’являться мутні плямі;
Якщо матеріал, з якого виготовлено чохол, зовсім не пропускає повітря, як суцільна плівка, під ним не буде нормальної вентиляції, і висока температура та підвищена вологість псуватимуть фарбу і активують корозію металевих частин (там, де метал з якоїсь причини незахищений);
Дуже небажано накривати машину чохлом, якщо вона брудна: частинки грунту та піску виступатимуть як абразив і тканина, мов “наждачка”, може натерти на фарбі вищезгадані матові плями;
Не можна ставити машину під чохол, якщо вона мокра. Особливо у сонячний чи просто спекотний день. Випари зроблять атмосферу під чохлом надто вологою, а це не тільки сприяє корозії кузова, а й шкодить електрообладнанню.
Одне слово, щоб чохол на машині виконував свою захисну функцію і не завдавав побічного негативу, власник повинен вживати деяких підготовчих дій. Та й сам чохол має бути підібраний за кількома параметрами, хоча це, власне, тема окремої розмови, до якої ми незабаром повернемося.
Як і багато інших захисних засобів (таке життя!), чохол може завдати машині шкоди. Подумайте про це перед покупкою і вирішіть для себе, чи готові ви приділити час для пошуку гідного варіанту чохла і головне, чи готові будете дотримуватись правил його використання. Якщо ви не впевнені в цьому, можливо, вам варто розглянути інший варіант – скажімо, покриття кузова захисним препаратом, восковим чи так званим “рідким склом”. Захист буде не таким повним, але натомість – і без ризику ушкоджень кузова.
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