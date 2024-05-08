Люк, кондиціонер чи відкриті вікна: як економніше налаштувати мікроклімат у салоні авто

Свіжих машин на українських автошляхах побільшало, але це не значить, що громадяни тепер їздять влітку з більшим комфортом: на більшості авто в спеку все також відкриті вікна. У чому феномен автомобільного мікроклімату?

Про те, як вигідніше облаштувати мікроклімат в салоні авто теплої пори року читайте в матеріалі РБК-Україна .

Здавалося б, у чому проблема – в кожній сучасній машині є кондиціонер, тисни кнопку чи виставляй градуси і насолоджуйся прохолодою. Але ж якби все було так просто! З суто технічних причин підтримувати кондиціонер у робочому стані дуже недешево, особливо якщо йдеться про автомобіль високого класу та ще й у підтоптаному стані. Тому і доводиться говорити про альтернативні варіанти, типові взагалі-то для середини минулого століття.

Відкриті вікна

Здавалося б, найпростіший варіант хоч якось розігнати спеку в салоні – відкрити бодай одне чи два вікна. Користь від такого ходу очевидна, проте мінусів – цілий перелік.

Відкриті вікна, це:

Протяги. А там де протяги – там нежить та інші неприємності з здоров’ям;

Шум в салоні. Вже на міській швидкості з відкритими вікнами інтер’єр наповниться звуками вулиці, не завжди приємними. А на швидкості очікуйте на додачу аеродинамічні шуми. Якщо ви звикли до високого комфорту в машині, вулична какофонія може відволікати вас від керування;

Пил на одязі та деталях інтер’єру. Так, відкриті вікна наділяють будь-яку машину ще одним кабріолетним нюансом: і дрібна малопомітна курява, і суцвіття дерев та кущів, і сухе листя і вода з калюжі – все може потрапити на ваше торпедо, особливо в міських умовах;

Збільшення витрати пального (на швидкості понад 60 – 70 км/год). Навіть одне відкрите вікно суттєво порушує аеродинаміку автомобіля, збільшуючи опір повітря.

Нарешті, слід розуміти, що вікна можуть ефективно провітрити салон після стоянки на сонці, але не можуть суттєво знизити температуру відносно вуличної. Адже вони запускають в машину не що інше, як гаряче вуличне повітря.

Люк

Сучасний – і штатний! – люк в даху відрізняється від відкритого вікна у кращий бік. Адже в більшості випадків цей девайс облаштовано з урахуванням аеродинаміки, з захисною сіткою- екраном та без виступаючого канта. Одне слово, власникам машин з люком влітку можуть позаздрити інші колеги-водії, бо з відкритим люком:

Немає протягу;

Повітря не вдувається в салон, а витягується з нього. Точніше, приток повітря є, але він відбувається через систему вентиляції, а то й через салонний фільтр, тож пилу в машину потрапляє менше;

Менше шуму.

Ми не скажемо, що люк геть замінює кондиціонер, але їхати з ним комфортніше, ніж з повністю відкритим вікном. При тому споживання пального він теж збільшує, адже знаходиться у приблизно тій самій зоні збільшеного тиску на кузові, що і передні вікна.

Кондиціонер

Те, що справний кондиціонер, у складі клімат-контролю чи самостійний, знижує температуру в салоні до цілком комфортної, зрозуміло. Але недоліки в нього теж є:

Збільшує споживання пального на будь-якій швидкості. Причому, доволі помітно – в залежності від класу машини і об’єму двигуна, як мінімум, на 0,7 – 1,0 л/100 км;

Погіршує динаміку автомобіля, відбираючи частину потужності мотора;

При необережному користуванні може спровокувати простудні захворювання;

На теплообміннику під торпедо часто оселяються пліснява і бактерії, з якими треба боротись;

На машині віком старше від 5-6 років кондиціонер потребує щорічного обслуговування, а то й ремонту. Для складних сучасних моделей такий сервіс може обійтися у десятки тисяч гривень.

Акцентуємо вашу увагу, що кондиціонер потребує додаткових порцій пального на будь-якій швидкості, а не тільки на заміській трасі. Більше того, споживання дужче зростає під час прискорень і менше – при рівномірному русі на одних обертах.

Що потребує більше пального: кондиціонер чи вікна

Щодо витрати пального можна сказати більше. З одного боку, у кожної моделі автомобіля свої нюанси аеродинаміки, і певно, що вплив відкритих вікон на обтічність буде різним. З іншого, автожурналісти rbc.ua свого часу проводили кілька імпровізованих тестувань.

Ми порівнювали в однакових умовах витрату пального (за штатним борткомп’ютером) при увімкненому "на мінімум" кондиціонері і при відкритому наполовину правому передньому вікні. На кількох автомобілях В- та С-класу в обох випадках цифри були співрозмірні – на швидкості 90 км/год приріст апетиту складав порядку 0,7 – 0,9 л/100 км.

Але повторимося, що не претендуємо тут на абсолютно достеменне дослідження. Це був всього лише журналістський експеримент без серйозної інструментальної бази.

Якщо коротко

Краще кондиціонера немає способу охолодити салон машини у спеку. Але якщо він несправний чи коли треба зекономити пальне, у міському режимі його часто може замінити відкрите вікно чи люк. А от при швидкому русі по трасі з вікнами і люками слід бути обережним. Так, відремонтувати "клімат" буває дуже дорого, але агітуючи за його справність, нагадаємо його другий плюс: у вологу погоду кондиціонер є суперефективним засобом для миттєвого очищення вікон від запотівання. А це вже не просто комфорт, а й безпека руху.