Чехол для машины: изучаем пользу и вред для кузова авто

Причин, по которым вам может понадобиться накрывать машину сплошным чехлом, существует достаточно. Однако, аргументы против тоже наличествуют, и вполне весомы, особенно если вместе с натягиванием чехла на машину не принять некоторые меры.

Для чего нужен чехол на машину

Не всегда есть возможность держать автомобиль под крышей, при этом часто это действительно нужно – для сохранения в первую очередь лакокрасочного покрытия и интерьера:

Парковка под деревьями в пору цветения и активного движения соков, когда на машину могут попасть соцветия и клей, которые повреждают лак и краску. Особенно это опасно в жаркую погоду, когда ЛФП размягчается;

Когда на машину постоянно попадает помет птиц – он содержит кислоту, которая при определенных условиях выедает краску пятнышками;

Длительная парковка на открытом солнце летом. В принципе, современные краски устойчивы к ультрафиолету, но когда машина "облучается" подолгу каждый день в течение целого лета, краска и пластик будут понемногу выцветать. Добавьте сюда нагрев кузова и парниковый эффект в салоне, поднимающий в нем температуру до 60 – 70 градусов;

Зимой лакокрасочное покрытие, наружные резиновые и пластиковые детали испытывают влияние от оледенения, в частности, во время ледяного дождя, выпадения мокрого снега и т.д.

Почему чехол на машину может повредить

В определенных условиях чехол может нести машине опасность, и об усложняющих факторах тоже нужно знать.

Слишком свободный, грубый или плохо закрепленный чехол в ветреный день будет двигаться и тереть по кузову. Зачастую это заканчивается потертостями, помутнением лакокрасочного покрытия – в отдельных местах на поверхности кузова появятся мутные пятна;

Если материал, из которого изготовлен чехол, совсем не пропускает воздух, как сплошная пленка, под ним не будет нормальной вентиляции, и высокая температура и повышенная влажность будут портить краску и активируют коррозию металлических частей (там, где металл по какой-либо причине незащищен);

Очень нежелательно накрывать машину чехлом, если она грязная: частицы грунта и песка будут выступать как абразив и ткань, как наждачка, может натереть на краске вышеупомянутые матовые пятна;

Нельзя ставить машину под чехол, если она мокрая. Особенно в солнечный или просто жаркий день. Испарения сделают атмосферу под чехлом слишком влажной, а это не только способствует коррозии кузова, но и вредит электрооборудованию.

Словом, чтобы чехол на машине выполнял свою защитную функцию и не наносил побочного негатива, владелец должен предпринимать некоторые подготовительные действия. Да и сам чехол должен быть подобран по нескольким параметрам, хотя это собственно тема отдельного разговора, к которому мы вскоре вернемся.

Кратко

Как и многие другие защитные средства (такая жизнь!), чехол может нанести машине вред. Подумайте об этом перед покупкой и решите для себя, готовы ли вы уделить время для поиска достойного варианта чехла и главное, готовы ли будете соблюдать правила его использования. Если вы не уверены в этом, возможно, вам следует рассмотреть другой вариант – скажем, покрытие кузова защитным препаратом, восковым или так называемым жидким стеклом. Защита будет не такой полной, но вместо этого – и без риска повреждений кузова.