ua ru
Чт, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чого Україна може очікувати від липневого саміту НАТО: відповідь Держдепу США

Новость на русском →
Четвер 25 травня 2023 18:45
Чого Україна може очікувати від липневого саміту НАТО: відповідь Держдепу США Фото: Вікторія Нуланд, заступник голови Держдепу США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна може отримати більш чітку підтримку від країн Північноатлантичного альянсу під час саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд під час Київського безпекового форуму.

"Я думаю, що у Вільнюсі Україна може очікувати чіткішого висловлення того, що ми вже говорили. Що ми підтримуємо Україну, яка все більше стає демократичною та сильною. І ми підтримуємо її у довгостроковій перспективі - як кожна окрема країна-член Альянсу, так і колективно", - зазначила Нуланд.

За її словами, НАТО вже співпрацює з Україною у сфері розвідки та кібербезпеки, і результати такої співпраці будуть помітними для нашої країни.

Липневий саміт НАТО

Офіційні представники України вже кілька разів коментували очікування від майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу.

Одним з головних очікувань є узгодження гарантій безпеки для України на основі Kyiv Security Compact, створеного українською владою.

Також чиновники нашої країни розраховують, що союзники Альянсу конкретизують свою обіцянку про те, що Україна стане членом НАТО, яка була зроблена ще у 2008 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки Нуланд
NEWS
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
Мобілізація не для всіх. Кого точно не призиватимуть на службу (повний перелік)
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром