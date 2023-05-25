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Чего Украина может ожидать от июльского саммита НАТО: ответ Госдепа США

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Четверг 25 мая 2023 18:45
Чего Украина может ожидать от июльского саммита НАТО: ответ Госдепа США Фото: Виктория Нуланд, замглавы Госдепа США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина может получить более четкую поддержку от стран Североатлантического альянса в ходе саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд во время Киевского форума по безопасности.

"Я думаю, что в Вильнюсе Украина может ожидать более четкого выражения того, что мы уже говорили. Что мы поддерживаем Украину, которая все больше становится демократической и сильной. И мы поддерживаем ее в долгосрочной перспективе - как каждая отдельная страна-член Альянса, так и коллективно", - отметила Нуланд.

По ее словам, НАТО уже сотрудничает с Украиной в сфере разведки, и кибербезопасности и результаты такого сотрудничества будут заметны для нашей страны.

Июльский саммит НАТО

Официальные представители Украины уже несколько раз комментировали ожидания от предстоящего саммита Североатлантического альянса.

Одним из главных ожиданий является согласование гарантий безопасности для Украины на основе Kyiv Security Compact, который был создан украинскими властями.

Также чиновники нашей страны рассчитывают, что союзники по Альянсу конкретизируют свое обещание о том, что Украина станет членом НАТО, которое было сделано еще в 2008 году.

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