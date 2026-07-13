Для чого створили Об'єднані сили швидкого реагування: пояснення Генштабу

Об'єднані сили швидкого реагування - це новий рід військ у ЗСУ, у якому об'єднали найбоєздатніші військові частини з досвідом ведення наступальних дій.

Про це розповів речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі РБК-Україна .

Він наголосив, що наразі видозмінюється та вдосконалюється структурна побудова і якість управління Збройними Силами.

"Відповідно до указу Президента України, у складі Сухопутних військ ЗС України створюються Об'єднані сили швидкого реагування. ОСШР визначені як окремий рід сил ЗС України, призначений для швидкого реагування на загрози та рішучих дій на найважливіших напрямках", - пояснив Лиховій.

Головні завдання ОСШР вже визначені, а саме:

оперативне реагування на загрози;

посилення угруповань військ;

проведення наступальних і контрнаступальних дій на напрямку головного удару або на напрямках зосередження основних зусиль;

стабілізація обстановки;

швидке оволодіння важливими рубежами й об’єктами.

Як зазначив речник Генштабу ЗСУ, ці мобільні та дієві сили будуть одним із ключових елементів підвищення наступального потенціалу нашого війська. Це означає, що вони застосовуватимуться саме там, де це найбільш необхідно.

До складу Об’єднаних сил швидкого реагування включили:

командування,

визначену кількість окремих штурмових бригад, полків, батальйонів, підрозділів безпілотних систем, артилерійських підрозділів,

необхідний комплект частин підтримки, забезпечення, обслуговування.

Варто зазначити, що основою нового роду сил стануть підрозділи, які вже виконують бойові завдання.

"Ідеться про зведення в єдиний рід сил найбільш боєздатних військових частин із досвідом наступальних дій", - пояснив Лиховій.

Завдяки створенню ОСШР планують:

сформувати якісно новий інструмент швидкого реагування;

підвищити рівень підготовки до ведення високоінтенсивних бойових дій і відновлення боєздатності військ, а також створення резервів;

забезпечити якісний відбір і добровільний набір найбільш вмотивованих та підготовлених військовослужбовців;

сформувати окрему військову ідентичність, власні традиції та символіку, що важливо для посилення згуртованості і бойового духу особового складу.

"Об'єднані сили швидкого реагування очолить бригадний генерал Дмитро Волошин – офіцер та воєначальник нового покоління, який гідно зарекомендував себе як командир 8-го корпусу ДШВ, має позитивні відгуки колег та підлеглих", - наголосив Лиховій.

Як зазначив речник Генштабу, ОСШР будуть не лише забезпечувати результат на полі бою, а робитимуть це максимально ефективно, зберігаючи життя та здоров’я українських воїнів.